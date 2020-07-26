Görme engelli genci sınava polis ekipleri yetiştirdi
Adana'da Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavına geç kalan görme engelli Ziya Erdem'in imdadına polis ekipleri yetişti
|26 Temmuz 2020 09:43
|Yazdır
Adana'da Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavına geç kalan görme engelli Ziya Erdem'in imdadına polis ekipleri yetişti.
Sınava geç kalan Erdem, merkez Seyhan ilçesi Bakım Yurdu Caddesi'nde polisi arayarak yardım istedi.
Yardım talebi üzerine gelen ekip, Erdem'i bulunduğu yerden alarak polis aracıyla sınava gireceği Şehit Mehmet Fatih Ongun Ortaokuluna götürdü.
Sınava yetişen ve polis ekiplerine teşekkür eden Erdem, "Polislerimiz çok sağ olsunlar, Allah onları başımızdan eksik etmesin." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ambulansın emniyet şeridini işgal eden sürücülerle imtihanı
25 Temmuz 2020 23:48
|Ayasofya Camii ziyaretçi akınına uğradı
25 Temmuz 2020 23:01
|100 yıllık türbe yol çalışmasında kaldırıldı, mezar boş çıktı
25 Temmuz 2020 22:29
|Şanlıurfa'da koronavirüs vakalarında rekor artış
25 Temmuz 2020 21:01
|Plakasını kapatıp drift yaptı, polis her yerde onu arıyor
25 Temmuz 2020 15:48
|Kilosu 8 bin liradan satılıyor: Taleplere yetişemiyor!
25 Temmuz 2020 15:42
|Kırıkkale'de vaka sayısı artınca denetimler sıklaştırıldı
25 Temmuz 2020 15:28
|Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı
25 Temmuz 2020 15:17
|Kurban pazarında 'tek kullanımlık' iple pazarlık
24 Temmuz 2020 22:47
|Ankara Büyükşehirden Kurban Bayramı dolayısıyla 'Afiyet Ver' kampanyası
24 Temmuz 2020 22:35