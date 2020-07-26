Ayasofya'nın dünyaca ünlü kedisi 'Gli' büyük ilgi görüyor
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin meşhur kedisi 'Gli' camiyi ziyarete gelenlerden büyük ilgi görüyor. Ziyaretçiler kedinin fotoğrafını çekmek için adeta birbirleriyle yarışıyor
|26 Temmuz 2020 09:56
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin meşhur kedisi 'Gli' camiyi ziyarete gelenlerden büyük ilgi görüyor. Ziyaretçiler kedinin fotoğrafını çekmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.
Ayasofya'nın kedisi olarak bilinen dünyaca ünlü kedi Gli, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Sevimliliğiyle dikkatleri üzerine çeken Gli ile fotoğraf çekinmek için vatandaşlar adeta sıraya giriyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret eden herkesin gözü meşhur kediyi ararken, bulanlar da cep telefonlarına sarılıyor. Gli, "dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi" unvanını elinde bulunduruyor.
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