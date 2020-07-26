Belediye Başkanının bulunduğu eve silahla ateş açıldı
|26 Temmuz 2020 10:17
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın bulunduğu bağ evine silahla ateş açıldı.
Alınan bilgiye göre, Çatal, gece saatlerinde Taşköprü 1. çevre yolu mevkisindeki babasına ait bağ evinin önünde bulunduğu sırada eve kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce birkaç el ateş edildi.
Olayda yaralanan olmazken Belediye Başkanı Çatal'ın şahsi aracının arka camına kurşun isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi.
Çatal, gazetecilere yaptığı açıklamada, silah sesini duyunca kendisini yere attığını belirterek, gerek daha önceki ticari hayatında gerekse siyasi hayatı boyunca hiç kimseyle olumsuzluk yaşamadığını, tek gayesinin ilçeye hizmet etmek olduğunu söyledi.
Olay sırasında Çatal'ın yanında makam şoförü Ömer Kaya'nın olduğu öğrenildi.
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