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Çalışan annelere verilen bakıcı desteği artırıldı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 avrodan 300 avroya çıkarıldığını bildirdi
 26 Temmuz 2020 10:31
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Çalışan annelere verilen bakıcı desteği artırıldı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 avrodan 300 avroya çıkarıldığını bildirdi.
Anadolu Ajansı
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