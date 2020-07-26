Çalışan annelere verilen bakıcı desteği artırıldı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 avrodan 300 avroya çıkarıldığını bildirdi
|26 Temmuz 2020 10:31
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