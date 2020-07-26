Kocaeli'nde 2 bina karantinaya alındı
|26 Temmuz 2020 10:36
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Darıca'da iki bina, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı. Özel koruyucu kıyafetli sağlık ekipleri binaların kapılarına, 'Bu bina karantina altındadır' yazıları astı. Koronavirüs hastaları, Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen doktor ve hemşirelerden oluşan ekip tarafından evlerinde tedavi edilecek. Binada yaşayanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.
Darıca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Doğan, "Üzülerek belirtmek isterim ki, bugün de ilçemizde iki binada karantina tedbiri uygulanmıştır. Mübarek Kurban Bayramı'na yaklaştığımızın bu günlerde karantina tedbiri almak suretiyle bayram günlerini de içine alan zaman diliminde halkımızı evlerinde izole etmek, dini vecibelerini vekaletler üzerinden ifa ettirmek bizleri de üzmektedir" dedi.
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