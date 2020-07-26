Koronavirüsü öldüren kumaş üretildi

ARGE ve inovasyon çalışımlarına inanan ve alanda tecrübe ve bilgi birikimi olan tekstil CEO'larından Ümit Çelik ve birçok proje yürüten ARGE ve inovasyon uzmanı Endüstri Yüksek Mühendisi Reşan Arlıer başarılı bir çalışmaya imza atarak, Covid-19'u öldüren kumaş üretti.

Covid-19 da dahil diğer virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren, su itici ve yüzde 90 hava filtrasyonu sağlayarak insanları koruyan özel bir teknoloji ile üretilen kumaş, su geçirmezlik ve tekrar kullanılma özelliğine de sahip. 60 kez yıkanmasından sonra bile Covid-19'u dahil diğer virüsleri ve bakterileri yüzde 96,6 etkisiz hale getirdiği analiz edilen kumaştan maske, eşarp, fular, battaniye ve seccade yapılabiliyor.

Tekstil CEO'su Ümit Çelik, özel bir ekiple yürütülen hassas ve yoğun çalışmalar sonucunda 3 ayda geliştirdikleri kumaşın, dünyada akredite laboratuvarda onaylandı belirtti. Çelik, "Yaklaşık 3 aydır Türkiye'nin önemli tekstil firmaları ile sürdürdüğümüz yoğun ARGE çalışmaları sonrasında Covid-19'da dahil tüm virüs ve bakterilere karşı yüzde 96,6 koruma özelliği olan ve yıkama ile uzun süre özelliğini kaybetmeyen bu kumaş hem kendini hem de kullanıcısını koruyor. Yüzeyine gelen 100 virüs ve bakterinin anında 96,6'sını öldürüyor" dedi.

Kendisi de bir sağlık çalışanı olan proje ortağı Reşan Arlıer'in bu fikrin mimarı olduğun belirten Çelik, "İlk günden itibaren ülkemizdeki sağlık çalışanları başta olmak üzere risk grubundaki vatandaşlarımızı koruyarak sağlıklı ve verimli çalışmalarını devam ettirecek bir koruyucu ekipman kumaşı üretmeyi hedefledik ve bugün büyük bir sevinçle hedefimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kumaşlarımız çok yakın zamanda halkımıza hizmet etmeye başlayacak" diye konuştu.