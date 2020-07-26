1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maviyle yeşilin buluştuğu Türkiye'nin cennet koyları

Türkiye'nin mavi ile yeşili buluşturan birbirinden güzel koyları, normalleşme süreciyle yerli ve yabancı turistleri kendine çekiyor. İzole tatil yapmak isteyenlere alternatifler sunan koylar, AA ekiplerince havadan görüntülendi
 26 Temmuz 2020 11:36
Yazdır
Maviyle yeşilin buluştuğu Türkiye'nin cennet koyları

Türkiye'nin birbirinden güzel koyları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin ardından kontrollü normalleşme süreciyle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Her şeyden uzak, sakin ve keyifli tatil için üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'yi tercih edenler, mavi ve yeşilin buluştuğu koylarda eşsiz zamanlar geçirmenin keyfine varabiliyor.

Tertemiz denizi ve kumsallarıyla yerli ve yabancıların dikkatini çeken eşsiz güzellikteki koylar, doğaseverlerin de uğrak noktaları arasında yer alıyor.

İzole tatil yapmak isteyenlere de alternatifler sunan koylar, AA ekiplerince havadan görüntülendi.

- Bademli Koyu

Keşfedilmemiş büyüklü küçüklü çok sayıda koya sahip İzmir'in Dikili ilçesi, izole tatil isteyenlere alternatif seçenek sunuyor.

Bademli Koyu da mavi ve yeşilin buluştuğu eşsiz güzelliklerinden biri olarak dikkati çekiyor. Koya gidenler, Garip ve Kalem adalarını da görebiliyor.

- Büyük Boncuklu Koyu

El değmemiş doğal güzelliğiyle dikkati çeken Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Büyük Boncuklu Koyu, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor.

Cam gibi berrak ve sakin denize sahip Büyük Boncuklu, su sporlarını sevenler için de alternatifler sunuyor.

- Kadırga Koyu

Çanakkale'ye bağlı oldukça sakin bir tatil bölgesi olarak bilinen Assos'un 2 kilometre uzaklığında bulunan Kadırga Koyu, uzun ve geniş plajıyla dikkati çekiyor.

Kadırga Koyu, berrak ve temiz deniziyle ziyaretçilerine yemyeşil dağlara karşı yüzme fırsatı veriyor.

- Kastomonu'nun koyları ziyaretçilere bekliyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Gideros Koyu ve Çatalzeytin ilçesindeki Ginolu Koyu, doğanın tüm güzelliğini gözler önüne seriyor.

Doğal güzellikleriyle kartpostallık görüntüler sunan koylar, doğaseverleri kendine çekiyor.

- Sardala Koyu

Batı Karadeniz'in cazibe merkezi Kandıra'da yer alan Sardala Koyu, eşsiz doğasıyla tatilcilerden ilgi görüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Engelleri 10 yıldır birlikte aşıp, birbirlerinin gözü ve ağzı oldular
26 Temmuz 2020 13:17		 Güneydoğu Anadolu sıcaklarla kavruluyor
26 Temmuz 2020 11:50
Kadın girişimci kurduğu muz serasıyla işinin patronu oldu
26 Temmuz 2020 11:34		 Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne atanan din görevlileri, duygularını anlattı
26 Temmuz 2020 11:29
Koronavirüsü öldüren kumaş üretildi
26 Temmuz 2020 11:20		 Ayasofya'nın dünyaca ünlü kedisi 'Gli' büyük ilgi görüyor
26 Temmuz 2020 09:56
Ayasofya önündeki kalabalık gece gündüz hiç bitmiyor
26 Temmuz 2020 08:59		 GAP virüse savaş açtı
26 Temmuz 2020 08:48
Piknikçi piyasada mangal bırakmadı
26 Temmuz 2020 08:35		 Ali Erbaş'tan 'Atatürk'e lanet ettiği' eleştirilerine cevap
26 Temmuz 2020 08:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:17 - Engelleri 10 yıldır birlikte aşıp, birbirlerinin gözü ve ağzı oldular13:04 - 5 Ocak'tan beri aranan Gülistan 2 gün art arda alıkonulmuş12:57 - Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi12:49 - Trafik polisi taraftarlara 3'lü çektirdi12:38 - 'Yoğun bakımda tavanı seyretmek istemiyorsanız önlemlere dikkat edin'12:26 - Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği sertifikaları yenilenecek
12:19 - İkinci el oto pazarında müşteri çok alıcı yok12:11 - Yüksekova'da mutlu bir köy öğretmeni: Alime Taşcı12:04 - Sosyal medyadan gördüler, akın ettiler11:58 - Denizde gidebilen yüksek hızlı araç yaptı, köylüler 'füze gördük' ihbarında bulundu11:50 - Güneydoğu Anadolu sıcaklarla kavruluyor11:48 - Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi
11:42 - Herkesin korkulu rüyasıydı, yeniden ortaya çıktı11:36 - Maviyle yeşilin buluştuğu Türkiye'nin cennet koyları11:34 - Kadın girişimci kurduğu muz serasıyla işinin patronu oldu11:29 - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne atanan din görevlileri, duygularını anlattı11:25 - Bilim Kurulu üyesi: Çiğ gıdadan virüs bulaşmaz
11:23 - Ümraniye'de toz ve koku eylemi; asfalt fabrikasının girişini kapattılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ali Erbaş'tan 'Atatürk'e lanet ettiği' eleştirilerine cevap
Durdurulan tüm eğitim faaliyetlerinin tamamı uygulamaya alındı
Işık Üniversitesi'nden görülmemiş akademik ilan!
MEB, öğrenci nakil işlemlerini başlattı
İlk yerli uçan araba 2025'te göklerde
Ev alacaklar dikkat! Sürpriz ortakla karşılaşabilirsiniz
Vekillere soruldu... Yemekler nasıl, fiyatlar pahalı mı?
Dünyanın Ayasofya Camii yorumu: Yüzyıla mühür
Rekor kıran altında yükseliş sürecek mi?
MEB, mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin yapılmasını istedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
soda açma akımı 1
Ayasofya'nın ibadete açılması harika bir şey 2
Baro düzenlemesi devrim niteliğinde 1
corona virüs vaka sayısı 1
Kurban bayramı ciddi bir eşik 1
Abd'de halkbank aleyhine dava açılması 1
gram altın 4
navtex 1
Hedef bizim buradaki varlığımız 1
ayakkabı doyumsuzluğu 1
SON İLANLAR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üniversitesi sözleşmeli 75 sağlık personeli alacak- Güncelleme
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak-İlan güncellendi
Şırnak Üniversitesi İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası Mühendis Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam