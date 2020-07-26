1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
 26 Temmuz 2020 11:48
Yazdır
Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Bir teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
26 Temmuz 2020 12:57		 FETÖ'nün Kuleli yapılanması darbe sinyalini iki ay önce vermiş
26 Temmuz 2020 08:40
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belli oldu
25 Temmuz 2020 15:37		 İzmir'de 9 ayda FETÖ'nün TSK yapılanmasından 551 tutuklama
25 Temmuz 2020 14:17
Türkiye'den Yunanistan'a 'bayrak yakma' tepkisi
25 Temmuz 2020 09:55		 FETÖ sanığı Zaman Gazetesi çalışanına 7.5 yıl hapis
24 Temmuz 2020 16:06
FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
24 Temmuz 2020 14:59		 Yakalanan PKK'lı terörist okullara saldırı emrini vermiş
24 Temmuz 2020 12:25
Aranan FETÖ şüphelisi eski başkomiser polise teslim oldu
24 Temmuz 2020 10:44		 Başkent'te 21 emniyet personeline FETÖ gözaltısı
24 Temmuz 2020 09:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:17 - Engelleri 10 yıldır birlikte aşıp, birbirlerinin gözü ve ağzı oldular13:04 - 5 Ocak'tan beri aranan Gülistan 2 gün art arda alıkonulmuş12:57 - Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi12:49 - Trafik polisi taraftarlara 3'lü çektirdi12:38 - 'Yoğun bakımda tavanı seyretmek istemiyorsanız önlemlere dikkat edin'12:26 - Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği sertifikaları yenilenecek
12:19 - İkinci el oto pazarında müşteri çok alıcı yok12:11 - Yüksekova'da mutlu bir köy öğretmeni: Alime Taşcı12:04 - Sosyal medyadan gördüler, akın ettiler11:58 - Denizde gidebilen yüksek hızlı araç yaptı, köylüler 'füze gördük' ihbarında bulundu11:50 - Güneydoğu Anadolu sıcaklarla kavruluyor11:48 - Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi
11:42 - Herkesin korkulu rüyasıydı, yeniden ortaya çıktı11:36 - Maviyle yeşilin buluştuğu Türkiye'nin cennet koyları11:34 - Kadın girişimci kurduğu muz serasıyla işinin patronu oldu11:29 - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne atanan din görevlileri, duygularını anlattı11:25 - Bilim Kurulu üyesi: Çiğ gıdadan virüs bulaşmaz
11:23 - Ümraniye'de toz ve koku eylemi; asfalt fabrikasının girişini kapattılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ali Erbaş'tan 'Atatürk'e lanet ettiği' eleştirilerine cevap
Durdurulan tüm eğitim faaliyetlerinin tamamı uygulamaya alındı
Işık Üniversitesi'nden görülmemiş akademik ilan!
MEB, öğrenci nakil işlemlerini başlattı
İlk yerli uçan araba 2025'te göklerde
Ev alacaklar dikkat! Sürpriz ortakla karşılaşabilirsiniz
Vekillere soruldu... Yemekler nasıl, fiyatlar pahalı mı?
Dünyanın Ayasofya Camii yorumu: Yüzyıla mühür
Rekor kıran altında yükseliş sürecek mi?
MEB, mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin yapılmasını istedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ayasofya'nın ibadete açılması harika bir şey 2
cuma namazı için 500 kişiye davetiye gönderilmesi 5
soda açma akımı 1
muharrem ince 1
gram altın 4
yunanistan'da türk bayrağının yakılması 1
Sıcaklıkların dengesizliği 1
ayasofya camisi 1
trabzonspor 1
Baro düzenlemesi devrim niteliğinde 1
SON İLANLAR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üniversitesi sözleşmeli 75 sağlık personeli alacak- Güncelleme
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak-İlan güncellendi
Şırnak Üniversitesi İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası Mühendis Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam