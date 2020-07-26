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İkinci el oto pazarında müşteri çok alıcı yok

Bursa'da pandemi sürecinden sonra ikinci defa kapılarını açan ikinci el otomobil pazarında yüksek fiyatlar sebebiyle müşteri çok ancak alıcı yok. Vatandaşlar yüksek fiyatlardan dolayı 'otomobil değil sanki uçak pazarı' diye isyan etti.
 26 Temmuz 2020 12:19
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İkinci el oto pazarında müşteri çok alıcı yok

Bursa'da pandemi sürecinden sonra ikinci defa kapılarını açan ikinci el otomobil pazarında yüksek fiyatlar sebebiyle müşteri çok ancak alıcı yok. Vatandaşlar yüksek fiyatlardan dolayı 'otomobil değil sanki uçak pazarı' diye isyan etti.

Yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle bu hafta ikinci defa kapılarını açan Bursa ikinci el otomobil pazarında büyük bir hareketlilik yaşandı. Pazar satılık ikinci el otomobillerle dolup taşarken, bayram öncesi araç almak isteyen vatandaşlar da pazara yoğun ilgi gösterdi. Pazarda ikinci el otomobil fiyatlarının yüksek olması sebebiyle araç almak için gelen binlerce vatandaş araç almadan geri döndü. Bazı vatandaşlar bütçelerine uygun araç bulabilmek için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte pazara gelip saatlerce dolaştı. Buna rağmen bütçelerine uygun araç bulamayan vatandaşlar fiyatların belirsiz şekilde yükselmesine tepki gösterdi.

Pazara araç almak için geldiklerini fakat alamadan geri döndüklerini ifade eden vatandaşlar, "Pazarda araç fiyatları çok yüksek hurda tabir edebileceğimiz araçlara 42 bin lira yazmışlar, 40 bin lira bütçeyle pazara geldik araç bulamadan geri dönüyoruz. Piyasa kısa sürede kendini ikiye katlamış durumda. 5 saattir pazarda geziyoruz bütçemize uygun araç bulamadık. Burası sanki araç pazarı değil uçak pazarı gibi aracımızı 2 ay önce sattık şimdi sattığımız paralara araç bulamıyoruz. Pazarda kim ne tutturursa fiyat yazmış, bu fiyatlarda ihtiyacı olan da alamıyor. Fiyatlar arttığı için satmak isteyen de satmıyor. 5 saattir pazarda dolaşıyoruz biri de demedi bin lira indirimimiz olsun demiyor. Kimse pazarlık yapmıyor. Herkes tok satıcı" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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