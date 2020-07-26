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Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği sertifikaları yenilenecek

Sağlık Bakanlığınca, Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği sertifikalarının yenileneceği bildirildi.
 26 Temmuz 2020 12:26
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Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği sertifikaları yenilenecek

Sağlık Bakanlığınca, Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği sertifikalarının yenileneceği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 81 il sağlık müdürlüğüne, "Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Resertifikasyon İşlemleri" başlıklı yazı gönderildi.

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Standartlarının 12. maddesinde yer alan hükümler esas alınarak 2011 ve 2012 yıllarında yapılan sınavlara katılarak, "Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikası" alanların, sertifikalarının yenilenmesinin planlandığı bildirildi.

Sertifika sahiplerinden, sertifika geçerlilik süresi içinde en az 5 yıl enfeksiyon kontrol hemşiresi olarak çalışanlar, halen enfeksiyon kontrol hemşiresi olarak çalışanlar ve sertifikanın geçerlilik süresi içinde en az 4 yıl enfeksiyon kontrol hemşiresi olarak çalışan ve bu sürede en az bir adet ulusal/uluslararası hakemli dergide sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların kontrolü konusunda yayın yapmış olanların sertifikalarının sınavsız yenileneceği belirtildi.

Bu şartlardan birini sağlayan sertifika sahipleri için bu yılın son 3 ayı içerisinde tarihi daha sonra belirlenerek duyurulacak olan sertifika yenileme (resertifikasyon) sınavı açılacağı kaydedildi.

Sınavsız sertifika yenileme hakkı için gerekli şartları karşılayanların enfeksiyon kontrol komitesi başkanları ve kurum yöneticilerince onaylı olacak şekilde 30 Eylül 2020 mesai bitimine kadar "enfeksiyon@saglik.gov.tr" adresine gönderebilecekleri belirtildi.

Yazıda, Kovid-19 pandemisi nedeniyle olası riskleri önlemek için İl Sağlık Müdürlüklerine veya Bakanlığa elden veya posta/kargo yolu ile belge gönderiminin kabul edilmeyeceği ifade edildi.

Anadolu Ajansı
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