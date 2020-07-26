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Trafik polisi taraftarlara 3'lü çektirdi

TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yenerek TFF 2. Lig'e yükselen 24 Erzincanspor'un sevincine ortak olan trafik polisi, taraftarlara 3'lü çektirdi
 26 Temmuz 2020 12:49
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Trafik polisi taraftarlara 3'lü çektirdi

TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yenerek TFF 2. Lig'e yükselen 24 Erzincanspor'un sevincine ortak olan trafik polisi, taraftarlara 3'lü çektirdi.

TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde 24 Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor, Antalya Gloria Sports Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadelede Erzincan ekibi, rakibini 14. dakikada Ethem Erboğa ve 80. dakikada Uğurcan Bekçi'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükselen ilk takım oldu. Aksaray temsilcisinin tek golü ise 90+3. dakikada Fuat Yaman'dan geldi.

Erzincanlılar maçı Dörtyol meydanında kurulan dev ekranda izledi. 24 Erzincanspor'un galibiyetiyle Erzincanlılar TFF 2. Lige çıkmanın coşkusunu yaşadı. Karşılaşmanın bitmesiyle taraftarlar meydanları doldurup, ellerinde meşale ve davullarla halaylar çekip sevinç gösterilerinde bulundu.

Coşkuya Erzincan'da görev yapan bir trafik polisi de ortak olarak taraftarlara 3'lü çektirdi. Trafik polisinin 3'lü çektirmesi sosyal medyada beğeni topladı.
İhlas Haber Ajansı
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