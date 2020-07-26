Trafik polisi taraftarlara 3'lü çektirdi

PNÖMONİLİ HASTA SAYISININ EN ÇOK AZALDIĞI VE EN ÇOK ARTTIĞI İLLER Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son 1 haftada PNÖMONİLİ hasta sayısı ORANI en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman.