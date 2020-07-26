Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|26 Temmuz 2020 12:57
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbiri almaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.
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