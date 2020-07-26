Bu görüntüler Antalya'dan: Evde uyumaktan daha iyi
|26 Temmuz 2020 13:33
|Yazdır
Kentin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili gündüzleri olduğu kadar akşamları da tatilcileri ağırlamaya devam ediyor. Yüksek nem ve sıcak havadan bunalan vatandaşlar sahile gelerek, burada hem serinliyor hem de denizin keyfini sürüyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde bazı vatandaşların sabahlamak için sahile çadır kurduğu görüldü. Sabahın ilk ışıklarıyla kimi sahil bandında yürüyüş yaparken, kimi de güneşin doğuşuyla beraber kendini serin sulara bıraktı.
'GÜNEŞİN İLK IŞIKLARIYLA DENİZE GİRDİM'
Konyaaltı Sahili'nde çadır kurup sabahlayan Emirhan Gökçe, "Dün gece burada yatarak sabahladım. Uyanınca güneşin doğuşuyla beraber denize girdim. Hava güzeldi ancak sabaha karşı soğudu. Üşüyoruz, çadıra girdik üşümemek için. Gece de hava çok güzeldi. Sahilde çok çadır kuran ve yatan var" dedi.
Sabaha karşı 03.00'te sahile geldiğini ifade eden Erdal Parıltı, "Evde klima olmayınca sıcak oluyor. Ben de gece sahile gelip uyuyorum, sonrasında denize giriyorum. Ardından eve gidiyorum. Hava şu an çok güzel ve serin. Tam yüzülecek zaman. Aslında herkesin gece saatlerinde buraya gelip sabahlamasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.'BURADA UYUMAK, EVDE UYUMAKTAN DAHA İYİ'
Geceyi deniz kenarında uyuyarak geçirdiğini söyleyen Adil Akay, "Gece geldik, burada uyuduk. Sabah da uyandık 1-2 saat yüzüp sonra çalışmaya gideceğiz. Hava deniz için tam yüzülecek ideal saatlerdeyiz. Diğer türlü gündüz sıcak olunca yüzülmüyor. Yazın burada uyumak evde uyumaktan 10 kat daha iyi" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Büyük tepki çekmişti... O uygulamadan vazgeçildi
26 Temmuz 2020 15:54
|Tarihi Gelibolu Yarımadası yine alevlere teslim oldu
26 Temmuz 2020 15:43
|Bu ilçede 5 günde 46 pozitif vaka çıktı
26 Temmuz 2020 13:55
|Parasızlıktan lavanta üretimine başlayan belediye 2 milyon lira gelir bekliyor
26 Temmuz 2020 13:41
|'Koronaya selam partiye devam' diye bu görüntüleri paylaştılar
26 Temmuz 2020 13:37
|Trafik polisi taraftarlara 3'lü çektirdi
26 Temmuz 2020 12:49
|Sosyal medyadan gördüler, akın ettiler
26 Temmuz 2020 12:04
|Denizde gidebilen yüksek hızlı araç yaptı, köylüler 'füze gördük' ihbarında bulundu
26 Temmuz 2020 11:58
|Herkesin korkulu rüyasıydı, yeniden ortaya çıktı
26 Temmuz 2020 11:42
|Ümraniye'de toz ve koku eylemi; asfalt fabrikasının girişini kapattılar
26 Temmuz 2020 11:23