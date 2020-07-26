Bu ilçede 5 günde 46 pozitif vaka çıktı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde son 5 günde 46 kişinin korona virüs testi pozitif çıkarken, 1 kişi hayatını kaybetti
|26 Temmuz 2020 13:55
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde son 5 günde 46 kişinin korona virüs testi pozitif çıkarken, 1 kişi hayatını kaybetti.
Silvan ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde baş ağrısı, öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile hastaneye başvuran 46 kişiye yapılan korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan 32 kişi Diyarbakır'a sevk edilirken, 14 kişi ise Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Öte yandan, yaklaşık 10 gün önce korona virüs tanısı konulan ilçeye bağlı Bayrambaşı Mahallesi Muhtarı Eşref Azarkan (53) korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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