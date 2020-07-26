Vakaların arttığı ilde rekor karantina kararı
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 277 evde karantina uygulaması başlatıldı
|26 Temmuz 2020 14:17
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Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 277 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, ilçelerden Birecik'te 36, Ceylanpınar'da 12, Eyyübiye'de 39, Haliliye'de 62, Harran'da 2, Hilvan'da 5, Karaköprü'de 90, Siverek'te 4, Suruç'ta 12, Viranşehir'de 13, Bozova ve Halfeti'de 1'er adreste karantina uygulanmasına karar verildi.
Öte yandan, kentte 145 evdeki karantina sona erdirildi.
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