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Çocuğun saçları metro istasyonunda yürüyen merdivene sıkıştı
Kartal'da, metro istasyonunun yürüyen merdivenine saçlarından sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
|26 Temmuz 2020 14:58
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Kartal'da, metro istasyonunun yürüyen merdivenine saçlarından sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Yakacık-Adnan Kahveci Metro İstasyonu'nun iniş kısmıdaki yürüyen merdivene, 7 yaşındaki Berfin Demir, saçlarından sıkıştı.
Durumu gören vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu sıkıştığı merdivenden kurtardı. Çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İstasyon yürüyen merdiveni hizmete kapatılarak, bakıma alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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