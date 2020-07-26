Yeni Dijital Çağa Geçiş Seminerleri başlıyor
Yeni Dijital Çağa Geçiş Seminerleri 28-29 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
|26 Temmuz 2020 15:03
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Uluslararası Medya ve Enformasyon Derneği (UMED) ve Trend Micro işbirliği ile hazırlanan Yeni Dijital Çağa Geçiş Seminerleri başlıyor.
Seminerler 28-29 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
Yeni Dijital Çağa Geçiş Seminerleri
Yeni dijital çağa geçiş sağlandı mı?
Siber suç örgütlerinin amaçları neler?
Yeni dijital çağda yeni medya nasıl olacak?
Siber güvenlik merkezleri neler yapmalı?
Alınması gereken tedbirler neler?
Tüm bu sorular "Yeni dijital çağa geçiş" interaktif online seminerler ile masaya yatırılıyor.
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