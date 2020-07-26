CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu
|26 Temmuz 2020 15:27
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CHP'nin 37. Olağan Kurultayında Parti Meclisi (PM) adaylığı için 222, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) adaylığı için de 47 isim başvurdu.
Bilkent Odeon'da dün başlayan kurultayın ikinci gününde CHP'de gözler kurultaydan sonra en yetkili organ olan PM seçimlerine çevrildi. Bu kapsamda PM ve YDK için aday olanların isimleri okundu. Adaylar arasından çekilmek isteyenlerin bildirimde bulunması için saat 12.45'e kadar süre verildi.
Sürenin bitiminde geçerli başvurular ilan edildi. Buna göre, PM adaylığı için 222, YDK adaylığı için de 47 isim başvurdu. Geçerli başvuruların ilan edilmesiyle birlikte seçim pusulası basımı için liste matbaaya gönderildi.
CHP'DE BİR İLK
Öte yandan, Kurultay'ın dünkü oturumunda Genel Başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesi de merakla bekleniyor. Kulislere sızan 80 kişilik listede Sevgi Kılıç ismi de yer aldı. Avukat olan ve CHP Beykoz İlçe yönetiminde görev yapan Kılıç, CHP PM'ye aday gösterilen ilk başörtülü siyasetçi oldu.
SEVGİ KILIÇ KİMDİR?
1993 yılında Çavuşbaşı/Beykoz' da doğdu. Aslen Trabzon/Oflu. Ailesi 1946 yılında dedesi Çolak Salih'in Çavuşbaşı'na gelişinden bu yana Çavuşbaşı'nda yaşıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezun oldu. Amerika'da Harriet Fulbright College'da ve İngiltere'de EC Brighton'da İngilizce dil eğitimimi tamamladı.
Divan Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çalışmalarını başlattığı kurultayda bugün hem 60 kişilik PM hem de YDK üyeleri belirlenecek.
CHP'de 60 kişiden oluşan PM'nin 8 üyesi, Bilim Yönetim ve Kültür Platformundan (BYKP) seçiliyor. Delegeler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gösterilen adaylar arasından 8'ini seçerek PM'ye gönderiyor.
Kalan 52 üye ise "çarşaf liste" yöntemi ile belirleniyor.
CHP'de PM üyeliğine adaylık için 10 kurultay delegesinin imzası gerekiyor. PM seçimlerinde yüzde 33 cinsiyet kotası ile yüzde 20 gençlik kotası uygulanıyor.
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