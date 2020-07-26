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MSB'den Yunanistan'a sert tepki: Kirli eller kırılır

 26 Temmuz 2020 15:37
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MSB'den Yunanistan'a sert tepki: Kirli eller kırılır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınadı ve lanetledi.

MSB, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına Yunanistan'da gösterilen tepkiler üzerine Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır."
Anadolu Ajansı
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