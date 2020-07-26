MHP'li Bulut: Sosyal medya artık milli güvenlik meselesidir

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "Sosyal medya artık bir milli güvenlik meselesidir." dedi.

Bulut, gazetecilere, sosyal medya düzenlemesinin salı günü TBMM Genel Kuruluna geleceğini söyledi.

Düzenlemenin gündeme geldiği günden itibaren muhalefetin konuya "sansür paketi" olarak yaklaştığını ifade eden Bulut, şöyle devam etti:

"Paketin tek bir noktasında sansüre ilişkin bir düşünce, niyet, adım söz konusu değil. Memleketin bütün sorunlarının başında gelen bir sorundan bahsediyoruz. Sosyal medya artık bir milli güvenlik meselesidir. Bir milli güvenlik sorunudur. Bunu ahlaki çözülmenin önünü açan bir numaralı milli güvenlik sorunu olduğunu görerek düzenlemeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Türkiye için son zamanlarda çıkmış en hayırlı yasa olacağına inanıyorum."