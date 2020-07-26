Büyük tepki çekmişti... O uygulamadan vazgeçildi
|26 Temmuz 2020 15:54
|Yazdır
Yalova'da Kaytazdere beldesindeki Saralkent Mahallesi'nin girişinde vatandaşlardan ücret talep edilen uygulamadan, gelen tepkiler üzerine vazgeçildi.
Yalova'nın Altınova ilçesinde, kum plajı ile tatilcilerin tercih ettiği bir belde olan Kaytazdere'nin sahil bölgesine girişte vatandaşlardan bir süre önce 5 TL ücret talep edilmeye başlandı. Plajın başlangıç noktası yerine, plaja yaklaşık 500 metre mesafedeki mahallenin girişinde başlayan uygulama, özellikle bölge halkı ve mahalleye girmek isteyen vatandaşlar tarafından tepki topladı.
Zabıta ekipleri tarafından, mahalle girişinde vatandaşların tek tek ateşleri ölçülürken, girişe asılan panoda da ücretlerin hijyen malzemesi ve sahil temizliğinde kullanılacağı belirtildi.
Belediye, ücretli geçiş uygulamasından, bölgeye gelen ziyaretçilerin tepki göstermesi üzerine vazgeçti. Daha önce vatandaşlardan alınan 5 TL'lik ücret artık talep edilmeyecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ayder Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı
26 Temmuz 2020 17:20
|Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem oldu
26 Temmuz 2020 16:12
|Tarihi Gelibolu Yarımadası yine alevlere teslim oldu
26 Temmuz 2020 15:43
|Bu ilçede 5 günde 46 pozitif vaka çıktı
26 Temmuz 2020 13:55
|Parasızlıktan lavanta üretimine başlayan belediye 2 milyon lira gelir bekliyor
26 Temmuz 2020 13:41
|'Koronaya selam partiye devam' diye bu görüntüleri paylaştılar
26 Temmuz 2020 13:37
|Bu görüntüler Antalya'dan: Evde uyumaktan daha iyi
26 Temmuz 2020 13:33
|Trafik polisi taraftarlara 3'lü çektirdi
26 Temmuz 2020 12:49
|Sosyal medyadan gördüler, akın ettiler
26 Temmuz 2020 12:04
|Denizde gidebilen yüksek hızlı araç yaptı, köylüler 'füze gördük' ihbarında bulundu
26 Temmuz 2020 11:58