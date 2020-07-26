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Lösemi tedavisi gören ünlü cerrah yaşamını yitirdi

Lösemi tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü estetik cerrahı Prof. Dr. Can Çınar, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
 26 Temmuz 2020 15:59
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Lösemi tedavisi gören ünlü cerrah yaşamını yitirdi

Lösemi tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü estetik cerrahı Prof. Dr. Can Çınar, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

48 yaşındaki Prof. Dr. Can Çınar estetik cerrahi alanında çok sayıda çalışmaya imza atmıştı. Bir süredir lösemi nedeniyle tedavi gören Çınar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Ünlü cerrahın ölüm haberini alan aile yakınları ve meslektaşları büyük üzüntü yaşadı. Hayatını kaybeden Prof. Dr. Can Çınar için bugün Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ünlü cerrahın ailesi ve meslektaşları katıldı.

TÜRK PLASTİK CERRAHİ CAMİASI İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da iyi bir cerrahı kaybettiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Bayramiçli, "Can meslektaştan öte bizim için bir kardeşti. Kardeşim gibiydi. Yetenekli bir insan ve mükemmel bir cerrahtı. Söylenecek çok bir şey yok maalesef. Türk plastik cerrahi camiası ve bizim için büyük bir kayıp. Sadece bizim için değil dünya içinde bir kayıp" ifadelerini kullanarak üzüntüsünü dile getirdi.

Zincirlikuyu Camii'nde kılınan namazın ardından Prof. Dr. Can Çınar'ın cenazesi Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'na defnedildi.
DHA
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