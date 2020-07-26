Bakan Pakdemirli programını iptal etti, Çanakkale'ye geçiyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir programını iptal ederek, yangın bölgesi Çanakkale'ye geçiyor.
|26 Temmuz 2020 16:42
|Yazdır
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir programını iptal ederek, yangın bölgesi Çanakkale'ye geçiyor.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçe merkezi ile Kilitbahir köyü arasında kalan Çamburnu mevkisinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.Tarihi Gelibolu Yarımadası yine alevlere teslim oldu
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüsçülerle sohbet etti
26 Temmuz 2020 17:59
|Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
26 Temmuz 2020 17:44
|MHP'li Bulut: Sosyal medya artık milli güvenlik meselesidir
26 Temmuz 2020 15:46
|MSB'den Yunanistan'a sert tepki: Kirli eller kırılır
26 Temmuz 2020 15:37
|CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu
26 Temmuz 2020 15:27
|CHP'de PM seçimi için 222 aday başvurdu
26 Temmuz 2020 13:53
|26 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
25 Temmuz 2020 23:59
|Vali açıkladı: Koronavirüs vakaları malesef azalmıyor
25 Temmuz 2020 23:29
|'Mevzuata uymayan firmalarına cezai uygulayacağız'
25 Temmuz 2020 21:35
|CHP'li Sevigen: CHP kurultayı bir çadır tiyatrosu gibi
25 Temmuz 2020 20:38