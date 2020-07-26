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Vaka sayıları açıklandı: 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Sağlık Bakanlığı 26 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.
 26 Temmuz 2020 20:01
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Vaka sayıları açıklandı: 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Sağlık Bakanlığı 26 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 226 bin 100, can kaybı 5 bin 613 oldu.

Son 24 saatte 1010 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 209 bin 487 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; " Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor. http:// " ifadelerini kullandı.

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