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Ayder Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı

Rize'nin doğal güzellikleriyle ünlü Ayder Yaylası'nda, altyapı çalışmaları ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olan turizm işletmeleri, Kurban Bayramı öncesi yeniden ziyaretçilerini ağırlıyor.
 26 Temmuz 2020 17:20
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Ayder Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, altyapı çalışmaları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işletmelerin kapalı kaldığı Ayder Yaylası, Kurban Bayramı öncesi yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Hafta sonunu değerlendirmek, günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşmak ve aynı zamanda bayram tatillerini geçirmek isteyenlerin uğrak yeri olan Ayder Yaylası'nı, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Yerli ziyaretçilerin yanı sıra özellikle Arap turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Ayder Yaylası, bu sezon Kovid-19 salgını nedeniyle sessizliğe büründü.

Bu süreçte altyapı çalışmalarına ağırlık verilen Ayder, Kurban Bayramı'na az bir süre kala yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Şelaleleri, doğal güzellikleri ve kaplıcalarıyla ilgi çeken, ziyaretçilerin tulum eşliğinde karşılandığı Ayder Yaylası'nda, bayram tatilinde yoğunluk bekleniyor.

Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, AA muhabirine, Ayder Yaylası'nda altyapı çalışmalarının mart ayında başladığını söyledi.

"Misafirlerimiz gönül rahatlığıyla gelebilirler"

Yaklaşık bir ay önce çalışmaların tamamladığını belirten Sarı, "Yolumuz açıldı. Yeni ışıklandırmalar yapıldı. Otopark çalışmaları devam ediyor." dedi.

Sarı, işletmelerin hizmet vermeye başladığını ifade ederek, "Kurban Bayramı öncesi bir yoğunluğumuz var. Daha da yoğun olmasını bekliyoruz. Misafirlerimiz gönül rahatlığıyla gelebilirler. Burada güzel doğayı yaşayacakları bir atmosfere sahip olacaklar. Tüm misafirlerimizi Ayder Yaylası'na bekliyoruz." diye konuştu.

Kurban Bayramı'nda ziyaretçi sayısında artış yaşayacaklarını kaydeden Sarı, şöyle devam etti:

"Şu an otellerde doluluk oranı yüzde 70 civarında. Bayramda yüzde 100'e çıkacağını tahmin ediyoruz. Misafirlerimizin gelmeden önce sorun yaşamamaları için rezervasyonlarını yaptırmaları istiyoruz. Konaklama anlamında bir sıkıntı yaşamalarını istemiyoruz. Doğamız güzel. Kaplıcamız, yaylalarımız, şelalelerimiz, balığımız, balımız ve muhlamamız, vazgeçilmez değerlerimiz. Bölgemiz geniş bir coğrafyaya sahip. İnsanlarımızın gezip dolaşacakları alternatif yerlerimiz var."

"İşletmelerimiz Kovid-19 kapsamında bütün tedbirleri aldı"

Sarı, işletmelerin Kovid-19 kapsamında bütün tedbirleri aldıklarına işaret ederek, "İşletmelerimiz bu kapsamda misafirlerini ağırlıyor. Maske, mesafe ve hijyen konusunda gerekli önlemleri titizlikle yerine getiriyor." dedi.

Turizm işletmecisi Ömer Altun ise turizme kaldıkları yerden devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecindeyiz. Biz esnaf olarak gerekli tedbirleri aldık. Gelecek misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi yine tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Pandemi sürecinde insanlarımız biraz bunalmış olabilir. İnsanlarımız doğanın güzel olduğu yerlere akın akın geleceklerdir. Bunun başında da Ayder Yaylası'nın olduğuna inanıyorum."

"Buranın yazı ve kışı ayrı güzel"

Ayder Yaylası'nın, dünya çapında farklı ve özel bir yer olduğunu vurgulayan Altun, şunları söyledi:

"Buranın yazı ve kışı ayrı güzel. Karadeniz'de turizmin başkenti Ayder Yaylası'dır, diyebiliriz. Maalesef pandemi sürecinden dolayı Arap turistler gelemiyor. Her şeyin başı önce sağlık diyoruz. Devletimizin turizme teşvik için verdiği kredilerle ve katkılarla iç turizmde bir canlılık var."

İstanbul'dan gelen 61 yaşındaki Habibe Aksoy da Ayder Yaylası'nın çok güzel olduğunu, bu güzel ortamı gezerek temiz hava aldıklarını dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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