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Yaban mersini verim ve fiyatıyla yüz güldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hasadı devam eden yaban mersininde yaklaşık 5 ton civarında rekolte bekleniyor.
 26 Temmuz 2020 17:32
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Yaban mersini verim ve fiyatıyla yüz güldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Tuzla Mahallesi'nde 350 dekar alanda yetiştirilen yaban mersini meyvesinin kilogramı 50-65 liradan satılıyor.

Çiftçi Bekir Uzuner, gazetecilere, yaban mersininde rekoltenin her yıl bir önceki seneye göre daha fazla olduğunu söyledi.

Bu yıl hasadın çok bereketli olduğunu belirten Uzuner, "İlk meyvelerini topladık. Hasadı ağustos sonunda bitireceğiz inşallah." dedi.

Uzuner, bölgede yaban mersini bahçelerinin henüz yeni tesis edilmeye başlandığına dikkati çekerek, "3 yıldır yaban mersini hasat ediyorum. Yeni ekenler, iki yıl sonra hasada başlayacak. İlerleyen yıllarda rekolte 50-100 tona çıkacaktır." diye konuştu.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik de yaban mersininin bağışıklığı güçlendirdiğini, vücut direncini artırdığını belirtti.

Çelik, "Yaban mersini, yüksek rakımlı bölgelerde yetişiyor. Hiçbir ilacı kabul etmeyen, tamamen doğal bir ürün. Gübresi bile doğal, çam kabuğundan." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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