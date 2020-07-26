Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
|26 Temmuz 2020 17:44
|Yazdır
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Mahmud Abbas, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk milletine tebriklerini ileterek, bu tarihi gelişmenin İslam alemi için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Filistin'e desteklerinin devam edeceğini ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüsçülerle sohbet etti
26 Temmuz 2020 17:59
|Bakan Pakdemirli programını iptal etti, Çanakkale'ye geçiyor
26 Temmuz 2020 16:42
|MHP'li Bulut: Sosyal medya artık milli güvenlik meselesidir
26 Temmuz 2020 15:46
|MSB'den Yunanistan'a sert tepki: Kirli eller kırılır
26 Temmuz 2020 15:37
|CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu
26 Temmuz 2020 15:27
|CHP'de PM seçimi için 222 aday başvurdu
26 Temmuz 2020 13:53
|26 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
25 Temmuz 2020 23:59
|Vali açıkladı: Koronavirüs vakaları malesef azalmıyor
25 Temmuz 2020 23:29
|'Mevzuata uymayan firmalarına cezai uygulayacağız'
25 Temmuz 2020 21:35
|CHP'li Sevigen: CHP kurultayı bir çadır tiyatrosu gibi
25 Temmuz 2020 20:38