1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayserispor 5 yıl aradan sonra Süper Lig'e veda etti

Sezonu 32 puanla son sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 5 yıldır mücadele ettiği Süper Lig'den düştü.
 26 Temmuz 2020 17:48
Yazdır
Kayserispor 5 yıl aradan sonra Süper Lig'e veda etti

Süper Lig'de sezona 20 transfer yaparak başlayan ancak beklediği sonuçları 4 teknik direktör değiştirmesine rağmen alamayan Kayserispor, 5 yıl aradan sonra küme düştü.

1966 yılında kurulan sarı-kırmızılılar, 1972-1973 sezonunda İkinci Lig Kırmızı Grubu Trabzonspor'un önünde 1 averaj farkla şampiyon tamamlayarak, Birinci Lig'e yükseldi.

Aralıklarla 23 yıl Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, son 5 sene ise aralıksız Türkiye'nin en üst liginde yer aldı.

Geçen sezonu 41 puanla 10. sırada tamamlayan ve kadrosunu büyük oranda değiştiren Kayserispor, sezona büyük umutlarla başladı. Sezona teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde başlayan sarı-kırmızılılar, istenilen sonuçları alamayınca adeta ligin dibine demir attı.

Lige kötü başlayan sarı-kırmızılılarda, 7. haftadaki 4-0'lık Göztepe yenilgisinin ardından Karaman ile yollar ayrıldı. İlk 7 haftada topladığı 3 puanla son sırada yer alan Kayserispor'u devralan teknik direktör Samet Aybaba da 8. haftadaki Kasımpaşa beraberliği ve 9. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından, göreve geldikten 17 gün sonra istifa etti.

Ligin 10. haftasında 3. kez teknik adam değişikliğine gitmek zorunda kalan Kayseri ekibi, Bülent Uygun ile anlaştı. Uygun yönetiminde çıkılan ilk maçta Fenerbahçe'ye karşı alınan 1-0'lık galibiyet umutları yeşertse de kötü gidişat ilerleyen haftalarda devam etti.

Bu karşılaşmanın ardından çıktığı 7 müsabakada sadece sahasında Çaykur Rizespor'u yenen ve 6 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, ilk yarı sonunda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 10 puan toplayıp, ligin son sırasında yer aldı.

Üç teknik direktör değiştirdiği ilk devrede sadece 10 puan toplayabilen Kayseri ekibi, devre arasında göreve getirilen Robert Prosinecki'nin 17 haftada aldığı 22 puanla da ligde tutunamadı ve TFF 1. Lig'e düştü.

Tokgöz: "İkinci yarının en iyi takımlarından biriyiz."

Kulüp asbaşkanı ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine, yönetime geldikleri ikinci yarının başından itibaren ligde kalabilmek adına büyük bir mücadele verdiklerini söyledi.

İlk devrenin sonunda dağılmış bir takımı başkan Berna Gözbaşı'nın yeniden toparladığını ve 17 haftada 22 puan topladıklarını anımsatan Tokgöz, "İkinci devrenin en iyi takımlarından biriyiz ancak bu puanlar bizi ligde tutmaya yetmedi. Elimizden gelenin fazlasını yaptık ama olmadı." ifadelerini kullandı.

Kayserispor'un büyük bir camia olduğunu, kısa sürede toparlanacağını dile getiren Tokgöz, şunları söyledi:

"Bu sezon çok fazla şanssızlık yaşadık. Dördüncü teknik direktörle ligi bitirdik. Devre arasında 10 oyuncumuz takımdan ayrıldı. Çok kısa sürede bunların yerine yeni oyuncular almak zorunda kaldık. Yaşadığımız maddi sıkıntının haddi hesabı yoktu. Berna Gözbaşı ve yönetim olarak biz bunların üstesinden gelerek 2. devreye bambaşka bir Kayserispor hazırladık. Biz Süper Lig'deki mücadelemize 1 yıl ara veriyoruz. Önümüzdeki sezon şampiyon olarak tekrar Süper Lig'e geleceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Caner Erkin, Galatasaray ile büyük ölçüde anlaşma sağladı
25 Temmuz 2020 17:47		 Dünyaca ünlü futbolcu koronavirüse yakalandı
25 Temmuz 2020 16:23
Haziran ayında futbolda en çok konuşulanlar belli oldu
25 Temmuz 2020 16:17		 Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan sonra iki yıldız isimle daha yollar ayrıldı
24 Temmuz 2020 18:03
Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan ayrılıyor!
22 Temmuz 2020 17:00		 Başkan Gümüşdağ yanıtladı: Medipol Başakşehir satılacak mı?
21 Temmuz 2020 09:20
Medipol Başakşehir, bitime bir hafta kala şampiyon oldu
19 Temmuz 2020 22:59		 Küme düşen 3 takım belli oldu
19 Temmuz 2020 19:32
Erzurumspor Süper Lig'de!
18 Temmuz 2020 19:45		 Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişinin testi pozitif çıktı
16 Temmuz 2020 21:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:08 - Şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine hakarete gözaltı17:59 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüsçülerle sohbet etti17:53 - Kovid-19'u etkisiz hale getirebilen antikorlar izole edildi17:53 - Sosyal medya dünyanın sorunu17:48 - Kayserispor 5 yıl aradan sonra Süper Lig'e veda etti17:44 - Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
17:32 - Yaban mersini verim ve fiyatıyla yüz güldürdü17:26 - İstanbul Tapu ve Kadastro binası müzeye dönüştürülecek17:25 - Türk şirketi BDY Group, Rus LPG firmasını satın aldı17:20 - Ayder Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı17:13 - Galatasaray İlkokulu kurasında kafa karıştıran arıza!17:09 - ASKİ'den abonelere 'sahte fatura ödeme siteleri' uyarısı
16:42 - Bakan Pakdemirli programını iptal etti, Çanakkale'ye geçiyor16:40 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri16:24 - 'Bilim kurulunun çalışmaları Azerbaycan'da da uygulanıyor'16:21 - Umursamazlık pes dedirtti: Virüs olsaydı önce bana bulaşırdı16:12 - Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem oldu
16:11 - Suriyeli 3 bin öğrenci YÖS için ter döktü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ali Erbaş'tan 'Atatürk'e lanet ettiği' eleştirilerine cevap
Durdurulan tüm eğitim faaliyetlerinin tamamı uygulamaya alındı
Işık Üniversitesi'nden görülmemiş akademik ilan!
Rekor kıran altında yükseliş sürecek mi?
MEB, öğrenci nakil işlemlerini başlattı
İlk yerli uçan araba 2025'te göklerde
Dünyanın Ayasofya Camii yorumu: Yüzyıla mühür
Ev alacaklar dikkat! Sürpriz ortakla karşılaşabilirsiniz
Giresun'da yaylada kaybolan kız çocuğu sağ bulundu
Vekillere soruldu... Yemekler nasıl, fiyatlar pahalı mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
soda açma akımı 1
gram altın 1
Sıcaklıkların dengesizliği 1
Abd'de halkbank aleyhine dava açılması 1
cuma namazı için 500 kişiye davetiye gönderilmesi 4
Metronun kadın makinistine saldırılması 1
Önümüzdeki ilk seçimlerde iktidar olacağız 3
Ayasofya camisindeki ilk cuma namazına 350 bin kişinin katılması 1
Ayasofya'nın ibadete açılması harika bir şey 2
muharrem ince 2
SON İLANLAR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üniversitesi sözleşmeli 75 sağlık personeli alacak- Güncelleme
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak-İlan güncellendi
Şırnak Üniversitesi İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası Mühendis Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam