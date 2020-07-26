1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Kovid-19'u etkisiz hale getirebilen antikorlar izole edildi

ABD'de bilim insanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarından alınan ve virüsü etkisiz hale getirebilen güçlü antikorları izole etti.
 26 Temmuz 2020 17:53
Yazdır
Kovid-19'u etkisiz hale getirebilen antikorlar izole edildi

Sonuçları, "Nature" Dergisinde yayımlanan çalışma, Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezinde görevli bir grup bilim insanı tarafından yürütüldü.

Kovid-19'u ağır geçiren 5 hastadan alınarak izole edilen 61 antikorun 19'unun laboratuvar ortamında yeni tip koronavirüsü etkisiz hale getirme potansiyeline sahip olduğu, 9'unun bu anlamda çok güçlü potansiyelinin ve etkinliğinin bulunduğu gözlendi.

Bu antikorların, ilaç şirketlerince enfeksiyonun erken safhasında hastaların tedavisinde ve enfeksiyonu önlemek amacıyla büyük miktarlarda üretilebileceği ifade edildi.

Ekibin lideri David Ho, "Artık şimdiye kadar bulunan antikorlarla kıyaslandığında daha etkili ve çeşitli antikor birikimine sahibiz. Tedavilere dönüştürülmeye hazırlar." diye konuştu.

Çalışmada, Kovid-19'u ağır geçirenlerin virüse karşı bağışıklıklarının daha güçlü olabileceği bulgusu da elde edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
26 Temmuz 2020 16:40		 'Bilim kurulunun çalışmaları Azerbaycan'da da uygulanıyor'
26 Temmuz 2020 16:24
Bilim Kurulu Üyesi'nden Kurban Bayramı uyarıları
26 Temmuz 2020 14:41		 Vakaların arttığı ilde rekor karantina kararı
26 Temmuz 2020 14:17
Bu ilçede 5 günde 46 pozitif vaka çıktı
26 Temmuz 2020 13:55		 Bilim Kurulu üyesi: Çiğ gıdadan virüs bulaşmaz
26 Temmuz 2020 11:25
Vali açıkladı: Koronavirüs vakaları malesef azalmıyor
25 Temmuz 2020 23:29		 Şanlıurfa'da koronavirüs vakalarında rekor artış
25 Temmuz 2020 21:01
Koronavirüste heyecanlandıran gelişme! Satılmaya başlandı
25 Temmuz 2020 20:53		 Pnömonili hasta sayısının en çok azaldığı ve en çok arttığı iller
25 Temmuz 2020 20:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:08 - Şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine hakarete gözaltı17:59 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüsçülerle sohbet etti17:53 - Kovid-19'u etkisiz hale getirebilen antikorlar izole edildi17:53 - Sosyal medya dünyanın sorunu17:48 - Kayserispor 5 yıl aradan sonra Süper Lig'e veda etti17:44 - Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
17:32 - Yaban mersini verim ve fiyatıyla yüz güldürdü17:26 - İstanbul Tapu ve Kadastro binası müzeye dönüştürülecek17:25 - Türk şirketi BDY Group, Rus LPG firmasını satın aldı17:20 - Ayder Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı17:13 - Galatasaray İlkokulu kurasında kafa karıştıran arıza!17:09 - ASKİ'den abonelere 'sahte fatura ödeme siteleri' uyarısı
16:42 - Bakan Pakdemirli programını iptal etti, Çanakkale'ye geçiyor16:40 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri16:24 - 'Bilim kurulunun çalışmaları Azerbaycan'da da uygulanıyor'16:21 - Umursamazlık pes dedirtti: Virüs olsaydı önce bana bulaşırdı16:12 - Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem oldu
16:11 - Suriyeli 3 bin öğrenci YÖS için ter döktü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ali Erbaş'tan 'Atatürk'e lanet ettiği' eleştirilerine cevap
Durdurulan tüm eğitim faaliyetlerinin tamamı uygulamaya alındı
Işık Üniversitesi'nden görülmemiş akademik ilan!
Rekor kıran altında yükseliş sürecek mi?
MEB, öğrenci nakil işlemlerini başlattı
İlk yerli uçan araba 2025'te göklerde
Dünyanın Ayasofya Camii yorumu: Yüzyıla mühür
Ev alacaklar dikkat! Sürpriz ortakla karşılaşabilirsiniz
Giresun'da yaylada kaybolan kız çocuğu sağ bulundu
Vekillere soruldu... Yemekler nasıl, fiyatlar pahalı mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trabzonspor 1
yunanistan'da türk bayrağının yakılması 1
soda açma akımı 1
Ayasofya camisindeki ilk cuma namazına 350 bin kişinin katılması 1
masterchef 1
navtex 1
Metronun kadın makinistine saldırılması 1
Hedef bizim buradaki varlığımız 1
cuma namazı için 500 kişiye davetiye gönderilmesi 4
kadın çantası 2
SON İLANLAR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üniversitesi sözleşmeli 75 sağlık personeli alacak- Güncelleme
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak-İlan güncellendi
Şırnak Üniversitesi İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası Mühendis Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam