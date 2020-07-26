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Şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine hakarete gözaltı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımla, Ayasofya Camisinde fotoğraf paylaşan 15 Temmuz şehidinin eşi ve 15 Temmuz gazisine hakaret eden Ebubekir S., gözaltına alındı.
 26 Temmuz 2020 18:08
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Şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine hakarete gözaltı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımla, Ayasofya Camisinde fotoğraf paylaşan 15 Temmuz şehidinin eşi ve 15 Temmuz gazisine hakaret eden Ebubekir S., gözaltına alındı.

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Kılıçaslan ile 15 Temmuz gazisi Adviye Gül İsmailoğlu, Ayasofya'da çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Ebubekir S., fotoğrafı kendi hesabından paylaşarak, hakaret etti. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, Ebubekir S.'yi gözaltına aldı.

Ebubekir S.,nin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Hilal Kaplan ve 15 Temmuz şehidinin eşine yönelik çirkin söylemi kınadı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve 15 Temmuz şehidinin eşine yapılan çirkin söylemleri kınadı.

Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz şehidimizin kıymetli eşi Esma Hanım ve Hilal Kaplan'a yapılan çirkin söylemleri şiddetle kınıyorum. Özellikle sosyal medyada her gün artan nefret dilinin açtığı ve açacağı yaraların tez vakitte farkına varmalıyız." ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Tokat Teşkilatı üyesi olduğu belirtilen E.S, sosyal medyadan Kaplan ve şehit eşiyle ilgili hakaret içerikli paylaşımda bulunmuş, ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
DHA
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