Şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine hakarete gözaltı
|26 Temmuz 2020 18:08
|Yazdır
Sosyal medyada yaptığı paylaşımla, Ayasofya Camisinde fotoğraf paylaşan 15 Temmuz şehidinin eşi ve 15 Temmuz gazisine hakaret eden Ebubekir S., gözaltına alındı.
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Kılıçaslan ile 15 Temmuz gazisi Adviye Gül İsmailoğlu, Ayasofya'da çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Ebubekir S., fotoğrafı kendi hesabından paylaşarak, hakaret etti. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, Ebubekir S.'yi gözaltına aldı.
Ebubekir S.,nin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Hilal Kaplan ve 15 Temmuz şehidinin eşine yönelik çirkin söylemi kınadı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve 15 Temmuz şehidinin eşine yapılan çirkin söylemleri kınadı.
Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz şehidimizin kıymetli eşi Esma Hanım ve Hilal Kaplan'a yapılan çirkin söylemleri şiddetle kınıyorum. Özellikle sosyal medyada her gün artan nefret dilinin açtığı ve açacağı yaraların tez vakitte farkına varmalıyız." ifadesini kullandı.
Saadet Partisi Tokat Teşkilatı üyesi olduğu belirtilen E.S, sosyal medyadan Kaplan ve şehit eşiyle ilgili hakaret içerikli paylaşımda bulunmuş, ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Devrilen arazözde yaralanan orman memuru, şehit oldu
26 Temmuz 2020 18:39
|Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı: 5 yaralı
26 Temmuz 2020 15:51
|Çocuğun saçları metro istasyonunda yürüyen merdivene sıkıştı
26 Temmuz 2020 14:58
|Kahramanmaraş'ta bir kadın sokakta dakikalarca darbedildi
26 Temmuz 2020 14:37
|Şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine sosyal medyadan hakarete gözaltı
26 Temmuz 2020 14:04
|Pınar Gültekin'in katilinin barı kapatıldı
26 Temmuz 2020 13:30
|5 Ocak'tan beri aranan Gülistan 2 gün art arda alıkonulmuş
26 Temmuz 2020 13:04
|Belediye Başkanının bulunduğu eve silahla ateş açıldı
26 Temmuz 2020 10:17
|Turistik oteli tahrayla bastılar
26 Temmuz 2020 09:15
|Giresun'da yaylada kaybolan kız çocuğu sağ bulundu
26 Temmuz 2020 08:51