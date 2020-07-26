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TÜBİTAK 4. Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda 5 ödül kazandı

TÜBİTAK Fizik Olimpiyat Takımı, 57 ülkeden 250 öğrencinin katıldığı 4'üncü Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda 2 altın ve 2 gümüş madalya ile 1 mansiyonun sahibi oldu
 26 Temmuz 2020 18:43
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TÜBİTAK 4. Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda 5 ödül kazandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Fizik Olimpiyat Takımı, 4'üncü Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda 2 altın ve 2 gümüş madalya ve 1 mansiyon kazandı.

TÜBİTAK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Fizik Olimpiyatları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı yapılamaması nedeniyle bu yıl 4'üncüsü yapılan Avrupa Fizik Olimpiyatları sadece Avrupa'dan değil tüm dünya ülkelerinin başvurusuna açıldı ve 57 ülkeden 250 öğrencinin katılımı sağlandı.

TÜBİTAK "2202-Bilim Olimpiyatları Programı" kapsamında milli takımlarda yetiştirilen genç bilim insanları, 18 Temmuz'da çevrimiçi olarak gerçekleşen olimpiyatlarda 2 altın ve 2 gümüş madalya ile 1 mansiyon elde etti.

Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden takımdan Yunus Emre Parmaksız ve Bayram Alp Şahin altın madalya, Öykü Sıla Güner ve Mert Ünsal ise gümüş madalya kazanırken, Yaman Bora Otuzbir de mansiyonun sahibi oldu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden milli takım öğrencileriyle Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜBİTAK TÜSSİDE) tesislerindeki hazırlık kampında bir araya geldiğini ifade ederek, "Geçen yıl Letonya'dadüzenlenen Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda 3 altın, 2 gümüş madalya kazanarak en çok altın madalya alan ülke olarak yarışmaya damgasını vuran Türkiye, bu yıl daha da başarılı olduğunu herkese gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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