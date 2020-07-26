1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstiklal Caddesi'nde yoğunluk... Maskesizler çoğunluktaydı

Koronavirüsle mücadele kapsamında uzun bir süre sessizliğin hakim olduğu İstiklal Caddesi normalleşme süreciyle birlikte her geçen gün eski günlerine dönmeye başladı.
 26 Temmuz 2020 19:06
Yazdır
İstiklal Caddesi'nde yoğunluk... Maskesizler çoğunluktaydı

Koronavirüsle mücadele kapsamında uzun bir süre sessizliğin hakim olduğu İstiklal Caddesi normalleşme süreciyle birlikte her geçen gün eski günlerine dönmeye başladı.

Kurban Bayramının da yaklaşmasıyla İstiklal Caddesi'ni alışverişe gelen vatandaşlar doldurdu. Bayram alışverişlerini son ana bırakmak istemeyen vatandaşların caddede bulunan mağazaları tercih ettiği görüldü.

Tüm uyarılara rağmen kimi vatandaşlar halen maske takmazken kimilerinin ise maskeyi uygun şekilde kullanmaması, sosyal mesafe kurallarına uymamaları dikkat çekti.

Beyoğlu Kaymakamlığı Hıfzısıhha İlçe Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında 8 Mayıs tarihinde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne maskesiz giriş yasaklanlmıştı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19'u etkisiz hale getirebilen antikorlar izole edildi
26 Temmuz 2020 17:53		 ASKİ'den abonelere 'sahte fatura ödeme siteleri' uyarısı
26 Temmuz 2020 17:09
'Bilim kurulunun çalışmaları Azerbaycan'da da uygulanıyor'
26 Temmuz 2020 16:24		 Umursamazlık pes dedirtti: Virüs olsaydı önce bana bulaşırdı
26 Temmuz 2020 16:21
Lösemi tedavisi gören ünlü cerrah yaşamını yitirdi
26 Temmuz 2020 15:59		 Uyarılara rağmen kurallara uyulmuyor! Virüs olsaydı ilk önce bana bulaşırdı
26 Temmuz 2020 14:54
Engelleri 10 yıldır birlikte aşıp, birbirlerinin gözü ve ağzı oldular
26 Temmuz 2020 13:17		 Güneydoğu Anadolu sıcaklarla kavruluyor
26 Temmuz 2020 11:50
Maviyle yeşilin buluştuğu Türkiye'nin cennet koyları
26 Temmuz 2020 11:36		 Kadın girişimci kurduğu muz serasıyla işinin patronu oldu
26 Temmuz 2020 11:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:55 - 'Kırmızı et alerjisi' en çok Karadeniz Bölgesi'nde görülüyor19:52 - ODTÜ'den salgın dönemine özel çevrim içi tercih fuarı19:38 - Doğaseverlerin yeni gözdesi: Nadire Kanyonu19:29 - Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını bozdu19:22 - Ankara Emniyeti, FETÖ operasyonların bilgisini paylaştı19:15 - Pakdemirli: 7 ildeki yangınlara eş zamanlı müdahale edilidi
19:12 - Jandarmadan plajlarda koronavirüs denetimi19:09 - Köpeklerin saldırısına uğrayan kadın böyle kurtarıldı19:06 - İstiklal Caddesi'nde yoğunluk... Maskesizler çoğunluktaydı18:43 - TÜBİTAK 4. Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda 5 ödül kazandı18:39 - Devrilen arazözde yaralanan orman memuru, şehit oldu18:24 - Bakan Selçuk: Okullar, gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak
18:08 - Şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine hakarete gözaltı17:59 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüsçülerle sohbet etti17:53 - Kovid-19'u etkisiz hale getirebilen antikorlar izole edildi17:53 - Sosyal medya dünyanın sorunu17:48 - Kayserispor 5 yıl aradan sonra Süper Lig'e veda etti
17:44 - Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ali Erbaş'tan 'Atatürk'e lanet ettiği' eleştirilerine cevap
Durdurulan tüm eğitim faaliyetlerinin tamamı uygulamaya alındı
Işık Üniversitesi'nden görülmemiş akademik ilan!
Rekor kıran altında yükseliş sürecek mi?
MEB, öğrenci nakil işlemlerini başlattı
İlk yerli uçan araba 2025'te göklerde
Dünyanın Ayasofya Camii yorumu: Yüzyıla mühür
Ev alacaklar dikkat! Sürpriz ortakla karşılaşabilirsiniz
Giresun'da yaylada kaybolan kız çocuğu sağ bulundu
Bu ilçede 5 günde 46 pozitif vaka çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sıcaklıkların dengesizliği 1
Metronun kadın makinistine saldırılması 1
masterchef 1
Hedef bizim buradaki varlığımız 1
Önümüzdeki ilk seçimlerde iktidar olacağız 3
trabzonspor 1
muharrem ince 2
Baro düzenlemesi devrim niteliğinde 1
soda açma akımı 1
gram altın 1
SON İLANLAR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üniversitesi sözleşmeli 75 sağlık personeli alacak- Güncelleme
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak-İlan güncellendi
Şırnak Üniversitesi İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası Mühendis Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam