İstiklal Caddesi'nde yoğunluk... Maskesizler çoğunluktaydı
Koronavirüsle mücadele kapsamında uzun bir süre sessizliğin hakim olduğu İstiklal Caddesi normalleşme süreciyle birlikte her geçen gün eski günlerine dönmeye başladı.
|26 Temmuz 2020 19:06
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Koronavirüsle mücadele kapsamında uzun bir süre sessizliğin hakim olduğu İstiklal Caddesi normalleşme süreciyle birlikte her geçen gün eski günlerine dönmeye başladı.
Kurban Bayramının da yaklaşmasıyla İstiklal Caddesi'ni alışverişe gelen vatandaşlar doldurdu. Bayram alışverişlerini son ana bırakmak istemeyen vatandaşların caddede bulunan mağazaları tercih ettiği görüldü.
Tüm uyarılara rağmen kimi vatandaşlar halen maske takmazken kimilerinin ise maskeyi uygun şekilde kullanmaması, sosyal mesafe kurallarına uymamaları dikkat çekti.
Beyoğlu Kaymakamlığı Hıfzısıhha İlçe Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında 8 Mayıs tarihinde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne maskesiz giriş yasaklanlmıştı.
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