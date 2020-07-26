Köpeklerin saldırısına uğrayan kadın böyle kurtarıldı
|26 Temmuz 2020 19:09
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Olay, Milas ilçesine bağlı Güllük Mahallesi'nde, dün gündüz saatlerinde meydana geldi. Dünyaca ünlü Güllük Mahallesi'nde yolda yürüyen ismi öğrenilemeyen kadın, 6 köpeğin saldırısına uğradı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kenarda bekledikleri görülen köpekler kadının üzerine saldırdı. Çantasıyla kendisini korumaya çalışan kadının yardımına çevredeki bir kişi koştu. Kadın o an yaşanan arbedede yer düştü. Korku dolu anlar yüzüne yansıyan kadın, daha sonra olay yerinden ayrıldı.
Çevre sakinleri hayvanları çok sevdiklerini, ancak bu köpeklerin çok saldırgan olduğunu, bu olayın sıklıkla sürdüğünü, yetkililerin bir an önce müdahale etmesi gerektiğini söyledi.
KADINI KURTARAN KİŞİ KONUŞTU
Muğla'nın Milas ilçesinde, köpeklerin saldırısına uğrayan kadını kurtaran, yakındaki akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan iki çocuk babası Yaşar Büyükakça (52), o anları anlattı. Sabah akaryakıt istasyonunda mesai değişimi yapacağı sırada 6 köpeğin bir kadına saldırdığını gördüğünü belirten Büyükakça, "Köpekler saldırınca, kadın dengesini kaybedip, düştü. Köpekler üzerine saldırmaya devam ediyordu. Yardıma koştum. Köpekler, benim geldiğimi görünce dağıldı. Kadın çok korkmuştu. Yerden kaldırıp, koluna girdim. Akaryakıt istasyonuna götürdüm. Oturup, sakinleşmesini sağladım. Olay gerçekten korkunçtu. Acilen bir şey yapılması gerekiyor" dedi.
Öte yandan, köpeklerin saldırısından yara almadan kurtulan kadının, sakinleşip, kendisine gelmesinin ardından akaryakıt istasyonu çalışanlarına teşekkür ederek ayrıldığı öğrenildi.
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