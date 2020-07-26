1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'deki kelaynak sayısı hızla artmaya devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, nesli tehlike altında olan kelaynakların üretim faaliyetlerine hızla devam ediyor.
 26 Temmuz 2020 21:21
Yazdır
Türkiye'deki kelaynak sayısı hızla artmaya devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, nesli tehlike altında olan kelaynakların üretim faaliyetlerine hızla devam ediyor.

DKMP Genel Müdürlüğüne bağlı Şanlıurfa Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu'nda üretim faaliyetleri tamamlanarak 2020 yılı kafese alım işlemleri sona erdi. Üreme dönemlerinde serbest bırakılan kelaynaklar, üreme dönemlerinin sona ermesiyle birlikte yeniden kafeslerine alındı.

Üreme dönemindeki başarılı çalışmalar sonucunda ciddi bir başarı elde edilerek kelaynak sayısında büyük bir artış yaşandı. Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu'nun kurulduğu günden bu yana en çok yavru bireyin elde edildiği 2020 yılında istasyona toplam 68 adet yeni yavru birey katıldı. Yeni bireylerle birlikte istasyondaki kelaynak sayısı 285'e ulaştı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin ilk jeopark müzesi: Kızılcahamam
26 Temmuz 2020 21:27		 Atıl tarım arazilerini ekonomiye kazandırdılar
26 Temmuz 2020 21:23
Doğaseverlerin yeni gözdesi: Nadire Kanyonu
26 Temmuz 2020 19:38		 Köpeklerin saldırısına uğrayan kadın böyle kurtarıldı
26 Temmuz 2020 19:09
Ayder Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı
26 Temmuz 2020 17:20		 Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem oldu
26 Temmuz 2020 16:12
Büyük tepki çekmişti... O uygulamadan vazgeçildi
26 Temmuz 2020 15:54		 Tarihi Gelibolu Yarımadası yine alevlere teslim oldu
26 Temmuz 2020 15:43
Bu ilçede 5 günde 46 pozitif vaka çıktı
26 Temmuz 2020 13:55		 Parasızlıktan lavanta üretimine başlayan belediye 2 milyon lira gelir bekliyor
26 Temmuz 2020 13:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:00 - Güneydoğu Anadolu sıcaklarla kavruluyor21:37 - Tunceli Valisi'nden il dışından gelenlere '14 gün' uyarısı21:33 - Olaya müdahale eden sağlık ekibine filyasyon uygulandı21:32 - 15 Temmuz gazisine hakaret eden şüpheli serbest21:27 - Türkiye'nin ilk jeopark müzesi: Kızılcahamam21:23 - Atıl tarım arazilerini ekonomiye kazandırdılar
21:21 - Türkiye'deki kelaynak sayısı hızla artmaya devam ediyor20:57 - Havalimanı'nda 65 yaş üstü yolculara ayrıcalıklı hizmet20:51 - Romanya, Türkiye'yi riskli ülkeler listesinden çıkardı20:41 - ABD'den Huawei'nin bazı çalışanlarına vize yasağı20:01 - Vaka sayıları açıklandı: 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu19:55 - 'Kırmızı et alerjisi' en çok Karadeniz Bölgesi'nde görülüyor
19:52 - ODTÜ'den salgın dönemine özel çevrim içi tercih fuarı19:38 - Doğaseverlerin yeni gözdesi: Nadire Kanyonu19:29 - Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını bozdu19:22 - Ankara Emniyeti, FETÖ operasyonların bilgisini paylaştı19:15 - Pakdemirli: 7 ildeki yangınlara eş zamanlı müdahale edilidi
19:12 - Jandarmadan plajlarda koronavirüs denetimi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ali Erbaş'tan 'Atatürk'e lanet ettiği' eleştirilerine cevap
Durdurulan tüm eğitim faaliyetlerinin tamamı uygulamaya alındı
Işık Üniversitesi'nden görülmemiş akademik ilan!
MEB, öğrenci nakil işlemlerini başlattı
Rekor kıran altında yükseliş sürecek mi?
İlk yerli uçan araba 2025'te göklerde
Bakan Selçuk: Okullar, gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak
Dünyanın Ayasofya Camii yorumu: Yüzyıla mühür
Ev alacaklar dikkat! Sürpriz ortakla karşılaşabilirsiniz
Giresun'da yaylada kaybolan kız çocuğu sağ bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Önümüzdeki ilk seçimlerde iktidar olacağız 3
Ayasofya camisindeki ilk cuma namazına 350 bin kişinin katılması 1
Ayasofya'nın ibadete açılması harika bir şey 2
navtex 1
yunanistan'da türk bayrağının yakılması 1
Abd'de halkbank aleyhine dava açılması 1
Kurban bayramı ciddi bir eşik 1
cuma namazı için 500 kişiye davetiye gönderilmesi 4
soda açma akımı 1
Sıcaklıkların dengesizliği 1
SON İLANLAR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üniversitesi sözleşmeli 75 sağlık personeli alacak- Güncelleme
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak-İlan güncellendi
Şırnak Üniversitesi İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası Mühendis Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam