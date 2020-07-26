1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Atıl tarım arazilerini ekonomiye kazandırdılar

Çorum'da iki girişimci atıl halde bekleyen tarım arazilerinde sebze yetiştiriciliğine başlayarak hem tarım arazilerini ekonomiye kazandırdılar hem de tarımsal üretime destek oldu.
 26 Temmuz 2020 21:23
Yazdır
Atıl tarım arazilerini ekonomiye kazandırdılar

Çorum'da iki girişimci atıl halde bekleyen tarım arazilerinde sebze yetiştiriciliğine başlayarak hem tarım arazilerini ekonomiye kazandırdılar hem de tarımsal üretime destek oldu.

İşletmeci Yaşar Akman, merkeze bağlı Örencik köyünü ziyaret etti. Burada tanıştığı çiftçi Serdar Uysal, ile bölgeyi gezen Akman, tarım arazilerinin atıl halde olduğunu görünce üretime kazandırmaya karar verdi. Bu fikrini Uysal ile paylaşan girişimci Akman, bölgedeki iklim koşullarının sebze yetiştiriciliğine uygun olduğunu görünce harekete geçti. Kullanılmayan arazilerin sahipleri ile görüşen Akman ve Uysal, tarlaları kiralayarak sebze yetiştirmeye başladı. Karpuz ve domates üretimi yapan ikili, yaptıkları modern tarım ile de köylülere de örnek oldu.

"Bakir toprakların değerlendirilmesini istiyoruz"

2009 yılında bölgeyi ziyaret ettiğinde iş ortağıyla tanıştığını dile getiren Akman, "Arazileri gezdikten sonra bölgenin sebze yetiştiriciliğine uygun olduğunu gördüm. Bunun üzerine ilk deneme üretimlerini yaptık. Doğal bir ortam var. Bunun yanında Çorum ve Amasya iklimi arasında bir bölge. 620 rakıma sahip. Sebze yetiştiriciliğine uygun. Doğal bir kaynak suyu mevcut. Atıl halde kullanılmayan, sazlık hale dönüşmüş arazileri tekrar değerlendirdik. Şuanda ağırlıklı olarak karpuz ve domates üretiyoruz. Pazar sorunumuz yok. Seraya uygun bir iklim var. Bakir toprakların değerlendirilmesini istiyoruz. Çalışmalarımız bu şekilde" dedi.

"Hedefimiz 40-50 dönümlük araziler oluşturarak daha geniş alanda sebze yetiştiriciliği yapmak"

Sebze yetiştirmeye başlayarak, güzel sonuçlar alınmaya başladığında köylülerinde tarıma ağırlık vermeye başladığını anlatan Akman, "Bölgeye ilk geldiğimiz dönemlerde vatandaşlar daha çok ilkel yöntemlerle tarım yapıyordu. Bize bölgede sebzeyi zor yetiştiririsiniz denildi. Güzel bir sonuç ortaya çıkınca köylülerde tarıma ağırlık vermeye başladı. Şehire göç edenlerin bir kısmını buraya çektik. Küçük arazileri birleştirerek bunları bir bütün haline getirdik. Hedefimiz 40-50 dönümlük araziler oluşturarak daha geniş alanda sebze yetiştiriciliği yapmak"

"Bölgede bin kişiye istihdam sağlayacak potansiyel var"

Bölgede bin kişiye istihdam sağlayacak potansiyelin olduğunu kaydeden Akman, "Sulama sisteminin daha rantabıl kullanılması için havuz yapılabilir. Bölgede bin kişiye istihdam sağlayacak bir potansiyel var bölgede. Nisan ayında dikim yapıyoruz. Kasım ayının sonuna kadar ürün elde edebiliyoruz. Burada yaşanan ulaşım sorunun çözülmesi ve alt yapının geliştirilmesi için yetkililerden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin ilk jeopark müzesi: Kızılcahamam
26 Temmuz 2020 21:27		 Türkiye'deki kelaynak sayısı hızla artmaya devam ediyor
26 Temmuz 2020 21:21
Doğaseverlerin yeni gözdesi: Nadire Kanyonu
26 Temmuz 2020 19:38		 Köpeklerin saldırısına uğrayan kadın böyle kurtarıldı
26 Temmuz 2020 19:09
Ayder Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı
26 Temmuz 2020 17:20		 Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem oldu
26 Temmuz 2020 16:12
Büyük tepki çekmişti... O uygulamadan vazgeçildi
26 Temmuz 2020 15:54		 Tarihi Gelibolu Yarımadası yine alevlere teslim oldu
26 Temmuz 2020 15:43
Bu ilçede 5 günde 46 pozitif vaka çıktı
26 Temmuz 2020 13:55		 Parasızlıktan lavanta üretimine başlayan belediye 2 milyon lira gelir bekliyor
26 Temmuz 2020 13:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:00 - Güneydoğu Anadolu sıcaklarla kavruluyor21:37 - Tunceli Valisi'nden il dışından gelenlere '14 gün' uyarısı21:33 - Olaya müdahale eden sağlık ekibine filyasyon uygulandı21:32 - 15 Temmuz gazisine hakaret eden şüpheli serbest21:27 - Türkiye'nin ilk jeopark müzesi: Kızılcahamam21:23 - Atıl tarım arazilerini ekonomiye kazandırdılar
21:21 - Türkiye'deki kelaynak sayısı hızla artmaya devam ediyor20:57 - Havalimanı'nda 65 yaş üstü yolculara ayrıcalıklı hizmet20:51 - Romanya, Türkiye'yi riskli ülkeler listesinden çıkardı20:41 - ABD'den Huawei'nin bazı çalışanlarına vize yasağı20:01 - Vaka sayıları açıklandı: 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu19:55 - 'Kırmızı et alerjisi' en çok Karadeniz Bölgesi'nde görülüyor
19:52 - ODTÜ'den salgın dönemine özel çevrim içi tercih fuarı19:38 - Doğaseverlerin yeni gözdesi: Nadire Kanyonu19:29 - Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını bozdu19:22 - Ankara Emniyeti, FETÖ operasyonların bilgisini paylaştı19:15 - Pakdemirli: 7 ildeki yangınlara eş zamanlı müdahale edilidi
19:12 - Jandarmadan plajlarda koronavirüs denetimi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ali Erbaş'tan 'Atatürk'e lanet ettiği' eleştirilerine cevap
Durdurulan tüm eğitim faaliyetlerinin tamamı uygulamaya alındı
Işık Üniversitesi'nden görülmemiş akademik ilan!
MEB, öğrenci nakil işlemlerini başlattı
Rekor kıran altında yükseliş sürecek mi?
İlk yerli uçan araba 2025'te göklerde
Bakan Selçuk: Okullar, gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak
Dünyanın Ayasofya Camii yorumu: Yüzyıla mühür
Ev alacaklar dikkat! Sürpriz ortakla karşılaşabilirsiniz
Giresun'da yaylada kaybolan kız çocuğu sağ bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ayasofya camisindeki ilk cuma namazına 350 bin kişinin katılması 1
burak yılmaz'ın beşiktaş'tan ayrılması 1
Baro düzenlemesi devrim niteliğinde 1
Önümüzdeki ilk seçimlerde iktidar olacağız 3
kadın çantası 2
kısıtlama getirmek zor 2
Ayasofya'nın ibadete açılması harika bir şey 2
Sıcaklıkların dengesizliği 1
yunanistan'da türk bayrağının yakılması 1
corona virüs vaka sayısı 1
SON İLANLAR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üniversitesi sözleşmeli 75 sağlık personeli alacak- Güncelleme
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak-İlan güncellendi
Şırnak Üniversitesi İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası Mühendis Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam