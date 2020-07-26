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Olaya müdahale eden sağlık ekibine filyasyon uygulandı

Kovid-19 testi pozitif çıkan gence müdahale eden sağlık ekipleri ile ailesine filyasyon uygulandı
 26 Temmuz 2020 21:33
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Olaya müdahale eden sağlık ekibine filyasyon uygulandı

Isparta'da serinlemek için girdiği Eğirdir Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 2 gün önce serinlemek için Altınkum Plajı'ndan göle giren 22 yaşındaki Osman Şekerci, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Çevredekiler tarafından kıyıya çıkarılan Şekerci, 112 Acil Sağlık ekiplerince Isparta Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Şekerci, tedavi altına alındığı hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

- Kovid-19 testi pozitif çıktı

Öte yandan, Şekerci'ye hastanede yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine gence müdahale eden sağlık ekipleri ile ailesine filyasyon uygulandığı öğrenildi.

Şekerci'nin cenazesi de koronavirüs tedbirlerine uygun olarak defnedildi.
Anadolu Ajansı
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