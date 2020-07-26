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İsveç istihbaratı 5G'nin zararlarını araştırıyor

İsveç ulusal istihbarat teşkilatı SEPO, başkent Stockholm ile Göterborg ve Malmö kentlerinde 5G baz istasyonlarının aktif hale gelmesi üzerine insan sağlığı için oluşabilecek zararları araştırmaya başladı.
 26 Temmuz 2020 22:42
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İsveç istihbaratı 5G'nin zararlarını araştırıyor

İsveç ulusal istihbarat teşkilatı SEPO, başkent Stockholm ile Göterborg ve Malmö kentlerinde 5G baz istasyonlarının aktif hale gelmesi üzerine insan sağlığı için oluşabilecek zararları araştırmaya başladı.

İsveç ulusal istihbarat teşkilatı SEPO, İsveç'te 5G sisteminin hayata geçmesi ile birlikte oluşabilecek riskleri araştırmaya karar verdi. Yeni nesil kablosuz telefon teknolojisi 5G'nin 4G'nin yaklaşık 10 katı veri iletim hızı sağlayacağı belirtiliyor. Bu sistemin insan sağlığı açısından riskleri ise akılları meşgul etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda İngiltere'nin başkenti Londra'da halk, 5G'nin başlamaması için sisteme zarar vermişti.

İsveç'in telekom şirketi Tele2, Mayıs ayında ilk olarak halka açık şekilde 5G'ye geçtiğini duyurmuştu.
İhlas Haber Ajansı
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