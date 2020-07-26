Staj için kapı kapı dolaşma derdi bitiyor
|26 Temmuz 2020 22:48
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Bu çerçevede üniversite son sınıfta staj yapacak olan öğrenciler bundan sonra sadece Yetenek Kapısı Platformu'na başvuracak. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulan stajyer havuzuna girmeye hak kazanan öğrenciler tek tek değerlendirilecek.
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör, ihtiyacına göre bu öğrencilere staj teklifi gönderebilecek. Öğrenciler, gelen bu teklifler arasından kendilerine en uygun olanı seçebilecek. Proje ile kamu ve özel sektördeki staj imkanının tüm üniversite öğrencileri için ulaşılabilir hale getirilmesi hedefleniyor.
Pandemi sürecinde öğrencilerin staj yapacak kurum bulmakta zorlandığını dile getiren Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "Üniversite öğrencilerinin stajları ile ilgili paradigma değişikliğine gidiyoruz. Staj seferberliği ile öğrenciler şirket şirket ve kurum kurum gezmeyecek. Başvuru yaptıktan sonra seferberliğe dahil olan kurumlar öğrencilere staj teklifi gönderecek. Öğrenciler de kendilerine uygun stajı seçebilecekler. Mecbri stajı olmayan öğrenciler de staj seferberliğinden faydalanabilecek" dedi.
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