1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Staj için kapı kapı dolaşma derdi bitiyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle bakanlıklar, ilgili kuruluşlar ve özel sektörden gönüllü işverenlerle yapılan iş birliği sayesinde üniversite öğrencileri staj yapmak için 'torpil' bulmak mecburiyetinde kalmayacak.
 26 Temmuz 2020 22:48
Yazdır
Staj için kapı kapı dolaşma derdi bitiyor

Bu çerçevede üniversite son sınıfta staj yapacak olan öğrenciler bundan sonra sadece Yetenek Kapısı Platformu'na başvuracak. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulan stajyer havuzuna girmeye hak kazanan öğrenciler tek tek değerlendirilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör, ihtiyacına göre bu öğrencilere staj teklifi gönderebilecek. Öğrenciler, gelen bu teklifler arasından kendilerine en uygun olanı seçebilecek. Proje ile kamu ve özel sektördeki staj imkanının tüm üniversite öğrencileri için ulaşılabilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Pandemi sürecinde öğrencilerin staj yapacak kurum bulmakta zorlandığını dile getiren Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "Üniversite öğrencilerinin stajları ile ilgili paradigma değişikliğine gidiyoruz. Staj seferberliği ile öğrenciler şirket şirket ve kurum kurum gezmeyecek. Başvuru yaptıktan sonra seferberliğe dahil olan kurumlar öğrencilere staj teklifi gönderecek. Öğrenciler de kendilerine uygun stajı seçebilecekler. Mecbri stajı olmayan öğrenciler de staj seferberliğinden faydalanabilecek" dedi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ODTÜ'den salgın dönemine özel çevrim içi tercih fuarı
26 Temmuz 2020 19:52		 Suriyeli 3 bin öğrenci YÖS için ter döktü
26 Temmuz 2020 16:11
Bakan Selçuk'tan 'özel eğitim' açıklaması
23 Temmuz 2020 10:52		 AÜ Tıp Fakültesi öğrencileri Kovid-19 tedbirleriyle mezun oldu
21 Temmuz 2020 22:22
2020 YKS tercih kılavuzu yayımlandı
21 Temmuz 2020 14:22		 Sınavda tuvalete vize çıkmadı
21 Temmuz 2020 07:43
Prof. Dr. Apak: Uzak gelecek virüs etkisiyle 'şu an' oldu
20 Temmuz 2020 22:38		 Anadolu imam hatip liseleri yeni zirveleri zorluyor
20 Temmuz 2020 22:19
Özel lise taban puanları belli oldu
17 Temmuz 2020 10:05		 'Tercihinizi son dakikaya bırakmayın'
16 Temmuz 2020 22:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - 4/B sözleşmeli personel için disiplin hukuku oluşturulmalı!00:01 - 27 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Kurban rahmettir, paylaştıklarımız hepimiz için rahmet olsun00:00 - Bu kampüste hayat var23:02 - Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 9 yaralı22:48 - Staj için kapı kapı dolaşma derdi bitiyor
22:44 - İstanbul'un en büyük mesire alanı açıldı22:42 - İsveç istihbaratı 5G'nin zararlarını araştırıyor22:39 - Polisten kurban satıcılarına dolandırıcılık uyarısı22:37 - Kurban etlerini poşetle saklamayın22:00 - Güneydoğu Anadolu sıcaklarla kavruluyor21:37 - Tunceli Valisi'nden il dışından gelenlere '14 gün' uyarısı
21:33 - Olaya müdahale eden sağlık ekibine filyasyon uygulandı21:32 - 15 Temmuz gazisine hakaret eden şüpheli serbest21:27 - Türkiye'nin ilk jeopark müzesi: Kızılcahamam21:23 - Atıl tarım arazilerini ekonomiye kazandırdılar21:21 - Türkiye'deki kelaynak sayısı hızla artmaya devam ediyor
20:57 - Havalimanı'nda 65 yaş üstü yolculara ayrıcalıklı hizmet
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
4/B sözleşmeli personel için disiplin hukuku oluşturulmalı!
Kurban rahmettir, paylaştıklarımız hepimiz için rahmet olsun
Bu kampüste hayat var
27 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masterchef 1
trabzonspor 1
navtex 1
yunanistan'da türk bayrağının yakılması 1
Önümüzdeki ilk seçimlerde iktidar olacağız 3
Hedef bizim buradaki varlığımız 1
cuma namazı için 500 kişiye davetiye gönderilmesi 4
parmakların kapıya sıkışması 1
pazar sessizliği 1
uyku ilacı 1
SON İLANLAR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üniversitesi sözleşmeli 75 sağlık personeli alacak- Güncelleme
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak-İlan güncellendi
Şırnak Üniversitesi İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası Mühendis Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam