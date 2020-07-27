Bingöl'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Bingöl'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|27 Temmuz 2020 04:09
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