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Bingöl'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Bingöl'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
 27 Temmuz 2020 04:09
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Bingöl'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi, saat 01:45'te Bingöl'de 3.3 büyüklüğünde, 5.0 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Anadolu Ajansı
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