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CHP'nin 37. Olağan Kurultayı sona erdi

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinin yapıldığı ikinci gün çalışmasıyla sona erdi.
 27 Temmuz 2020 04:31
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CHP'nin 37. Olağan Kurultayı sona erdi

Bilkent Odeon'da önceki gün başlayan kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi yapıldı.

Kurultayın ikinci gününde ise PM ve YDK üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Oy verme işlemi saat 21.45'te biten seçimlerde oy sayımı 3 saat sürdü.

Kurultayda 60 kişiden oluşan PM'ye, Bilim Kültür ve Sanat Platformu'ndan (BKSP) girecek 8 isim belirlenirken, diğer 52 kişilik listenin kotaların uygulanmasının ardından açıklanacağı bildirildi.

15 kişiden oluşan YDK listesinin de daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu hakimi, seçimlere iki gün itiraz hakkı bulunduğunu hatırlatarak, gerekli incelemeyi yapacaklarını söyledi.

Resmi olmayan sonuçlara göre PM seçimlerinde Öztrak 982 ile delegeden en fazla oyu olan isim oldu

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda 222 kişinin başvuruda bulunduğu PM ve 47 kişinin aday olduğu YDK seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak 982 ile delegeden en fazla oyu olan isim oldu.

Bilkent Odeon'da yapılan CHP'nin 37'inci Olağan Kurultayı'nda delegeler 44 sandıkta, 52 Parti Meclisi (PM) üyesi ile 15 kişiden oluşan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerini ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilen 12 kişilik Bilim Kültür ve Sanat Platformu'nun (BKSP) 8 üyesini belirlemek için oy kullandı.

PM için 222, YDK için de 47 kişinin başvuruda bulunduğu seçimin resmi olmayan sonuçları saat 01.15 civarında belli olurken, resmi sonuçların parti tüzüğünde belirtilen kotaların uygulanmasının ardından ilan edileceği bildirildi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak delegeden en fazla oyu olan isim oldu. Öztrak, 982 oyla PM seçimlerinde ilk sırada yer aldı.

Öztrak'ı Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu 862 oyla, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise 855 oyla takip etti.

Eski CHP İzmir İl Başkanı Rıfat Turuntay Nalbantoğlu 848 oy alırken, Genel Başkan Yardımcılarından Oğuz Kaan Salıcı'ya 844, Onursal Adıgüzel'e ise 836 oy çıktı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından hazırlandığı belirtilen anahtar listede yer alan Erdoğan Toprak 819, Umut Akdoğan 830, Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Deniz Demir 825, Selin Sayek Böke 794 oy aldı.

Yine MYK üyelerinden Veli Ağbaba 791, Gamze Akkuş İlgezdi 729, Orhan Sarıbal 675, Muharrem Erkek 642, Gülizar Biçer Karaca 606 ve Seyit Torun 673 oy alarak PM'ye girmeye yetecek oya ulaştı. MYK üyeleri Yunus Emre, Fethi Açıkel ve Lale Karabıyık ise BKSP'den PM'ye girmişti.

PM seçimlerinde Aylin Nazlıaka sürprizi yaşandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği" tartışmaları nedeniyle 2016'da partiden ihraç edilen ve geçen yıl eylül ayındaki PM'de yeniden partiye üye yapılan eski Ankara Milletvekili Nazlıaka 515 delegenin oyunu aldı. Nazlıaka'nın da PM'ye girmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı belirtilen anahtar listede yer almayan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol 824, PM üyesi Eren Erdem 637, eski milletvekilleri Müslim Sarı 592, Gaye Usluer 661 ve Gökhan Günaydın 641 oy alarak PM'ye girebilecek oya ulaştı.

Kesin sonuçlarının cinsiyet ve kadın kotası uygulanarak daha sonra ilan edileceği belirtilen CHP PM seçimleri sonucunda, delegelerden resmi olmayan sonuçlara göre yüksek oy alan diğer bazı isimler ise şöyle:

"Ahmet Akın 791, Hakkı Süha Okay 762, Ednan Arslan 743, Zeynel Emre 723, Murat Emir 720, Tekin Bingöl 716, Ulaş Karasu 688, Gökan Zeybek 679, Bülent Tezcan 676, Özgür Karabat 668, Nurhayat Altaca Kayışoğlu 666, Hasan Baltacı 623, Devrim Barış Çelik 612, Ali Mahir Başarır 576, Emre Yılmaz 573, Akif Hamzaçebi 569 ve Turan Aydoğan 551."

BKSP seçim sonuçlarına göre 8 isim PM'ye direkt girdi

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilen 12 isimden 8 kişi PM üyesi oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Yunus Emre (1021), Dr. Aylin Yaman (964), Fethi Açıkel (959), Burhan Şenatalar (905), Prof. Dr. Ali Rıza Erbay (887), Lale Karabıyık (871), Yüksel Taşkın (780), Ayşe Eser Danışoğlu (756) BKSP kontenjanından PM üyesi oldu.

Sanatçı Onur Akın'ın, 777 oy almasına rağmen cinsiyet kotası nedeniyle BKSP'ye giremediği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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