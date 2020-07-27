Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
|27 Temmuz 2020 06:30
|Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi)Kars, Ardahan çevreleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile yarın (Salı) Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, güney iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkçe konuştuğu için ceza verdiler
27 Temmuz 2020 09:24
|Pandemi döneminde kadına dijital şiddet de arttı
27 Temmuz 2020 09:16
|Gelin arabasına 'Dezenfektan döktüm yollarına korona olmadan gel kollarıma' yazdırdı
27 Temmuz 2020 08:35
|Ayasofya'da kalabalık azalmıyor
27 Temmuz 2020 08:10
|Dağda yaşam süresi 2 yıla düştü
27 Temmuz 2020 07:11
|Bingöl'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
27 Temmuz 2020 04:09
|Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi dezenfekte edildi
27 Temmuz 2020 02:02
|Korona virüste 'iyi' gelişme! 10 milyonu geçti
27 Temmuz 2020 00:43
|Güneydoğu Anadolu sıcaklarla kavruluyor
26 Temmuz 2020 22:00
|Olaya müdahale eden sağlık ekibine filyasyon uygulandı
26 Temmuz 2020 21:33