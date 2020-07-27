İhraç edilmek istenen Gürsel Erol listeyi delip PM'ye seçildi
|27 Temmuz 2020 07:05
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CHP'nin 37. Olağan Kurultayı Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri sona erdi. Kurultayın ikinci gününde, PM ve YDK üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Oy verme işlemi saat 21.45'te biten seçimlerde oy sayımı 3 saat sürdü.
Listeyi deldi
Parti Meclisi üyelerinin seçim işlemi tamamlandığında ise ilginç sonuçlar ortaya çıktı. İki yıl önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdığı için kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen ve uyarı cezası alan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesini delip PM'ye seçildi.
Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırmıştı
Gürsel Erol, 24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapmış, ayrıca parti genel merkezi önünde oturma eylemi başlatacağını açıklamıştı.
CHP'nin 41 yıl sonra ilk kez milletvekili çıkardığı Elazığ'dan seçilen Gürsel Erol, Parti Meclisi (PM) toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilmişti.
CHP PM üyeleri Erdal Aksünger, Eren Erdem ve Necati Yılmaz da Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapmıştı ancak bu isimler için bir disiplin süreci işletilmemişti.
PKK'nın katlettiği öğretmen Necmettin Yılmaz için Tunceli'de yürüyüş yaptı
Gürsel Erol, TBMM Genel Kurulu'nda hain terör örgütü PKK'nın katlettiği öğretmen Necmettin Yılmaz için bir konuşma yapmıştı. Erol, şunları dile getirmişti:
CHP grubu içerisindeki en keskin HDP karşıtı olan milletvekili
Erol, aynı zamanda partisinin Genel Kurulu'nda, "Bakın, ben bunu CHP grubu içerisinde en keskin HDP karşıtı olarak bilinen milletvekili olarak söylüyorum. Milletvekilinin eğer bir terör örgütüyle bağlantısı hukuken sabit görülürse ve mahkemeler bununla ilgili bir karar vermişse yalnızca milletvekilliği düşürülmemeli, aynı zamanda cezaevine de gönderilmeli" ifadelerini kullanmıştı.
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