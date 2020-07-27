Ayasofya'nın genç müezzini: İlk ezanı ağlayarak okuduk
|27 Temmuz 2020 06:10
|Yazdır
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra tarihi açılışında ezan okuyan 5 müezzinden en genci olan 1993 doğumlu Alpcan Çelik, o günkü duygularını Yeni Şafak'a anlattı. "Sanki böyle bir fetih ruhu ile kubbeden aşıp o kiremit minarede ezan okudum" diyen Çelik, şöyle devam etti: "Fatih Sultan Mehmet Han'ın yaptırmış olduğu minarede. Oraya çıkarken duygusal olmamak elde değil. Oraya çıktık aşağıya doğru baktığımızda insanlar yığın yığın, bizim insanımızda o iman sevgisi gerçekten en son safhada. O sloganlarla elhamdülillah, Allah'u ekber, la ilahe illallah ve tekbirlerle o ezanı birleştirmek gözlerimizden yaşın gelmesine sebep oldu. Ezanı ağlayarak okuduk."
AYASOFYA ARDINDAN SULTANAHMET
Dört minareden de ezan okunmasının sebebini anlatan Çelik, şöyle konuştu: "O zamanlarda hoparlör olmadığı için öyle okunuyormuş. Fakat şimdilerde gelenek olarak Sultanahmet Camii ile karşılıklı okuma devam ediyor. Ayasofya başlıyor daha sonra Sultanahmet devam ediyor. Ayasofya'dan ezan okuyan müezzin ile Sultanahmet'ten ezan okuyan müezzin karşılıklı okuyor. Biz Allahu Ekber dedikten sonra Sultanahmet Allahu Ekber, diyor. Buna çift ezan diyoruz. Sultanahmet meydanı, Ayasofya meydanı çift ezanla inliyor."
AĞIRLIK GENÇLERE YÖNELİK
Vatandaşların kendisine yaklaşımından da bahseden Çelik, "Ben caminin gençlik koordinatörü gibiyim. Gençlerle buluşma, gençlerle sohbet, muhabbet bir nevi genç müezzinin misyonu, vizyonu ve edası hakkında güzel çalışmalar yapacağız. Benim ağırlıklı gençlere yönelik hizmetlerim olacak" diye konuştu. Görevlendirilmesiyle ilgili de duygularını paylaşan müezzin Alpcan Çelik, "Gönülden istedik ama en önemlisi Cenab-ı Hakk'ın nasip etmesi oldu. 86 yıl sonra böyle bir duygu yaşamak çok farklı bir şey. Rabbime şükürler, böyle bir mabette bizlere bu görevi nasip etti. Bizler de bu görevi en iyi şekilde yapmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor
27 Temmuz 2020 09:20
|CHP'nin yeni vitrini belirlendi
27 Temmuz 2020 09:14
|1980'den bu yana 44 vekillik düştü
27 Temmuz 2020 08:49
|Genç vekillerin Z kuşağı tartışması
27 Temmuz 2020 08:29
|İhraç edilmek istenen Gürsel Erol listeyi delip PM'ye seçildi
27 Temmuz 2020 07:05
|Bir ülke İstanbul Sözleşmesinden çekiliyor
27 Temmuz 2020 06:40
|CHP'nin 37. Olağan Kurultayı sona erdi
27 Temmuz 2020 04:31
|27 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
27 Temmuz 2020 00:01
|Tunceli Valisi'nden il dışından gelenlere '14 gün' uyarısı
26 Temmuz 2020 21:37
|Romanya, Türkiye'yi riskli ülkeler listesinden çıkardı
26 Temmuz 2020 20:51