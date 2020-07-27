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Dağda yaşam süresi 2 yıla düştü

PKK'lı bir teröristin geçmişte 10-15 yıl olan dağda hayatta kalma süresi, güvenlik güçlerinin başarılı mücadelesinin sonucunda 2-3 yıla düştü. Yurt içindeki terörist varlığı da 400'lere kadar indi.
 27 Temmuz 2020 07:11
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Dağda yaşam süresi 2 yıla düştü

PKK'yla mücadeledeki kararlılık, örgütü yok olma noktasına getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı kabinesi değerlendirme toplantısında açıkladığı son verilere göre, bugüne kadar gerçekleştirilen 234 binden fazla operasyonda 950'si ölü, 732'si yaralı veya sağ, 672'si teslim olmak üzere toplam 2 bin 354 terörist etkisiz hale getirildi. 116'sı bu yıl olmak üzere ikna çalışmalarıyla 530 terörist örgütün pençesinden kurtarıldı.

ÇÖZÜLMEYİ SAĞLAYAN FAKTÖRLER

Örgütteki çözülmeyi getiren terörle mücadele kararlılığı, savunma sanayide milli teknolojinin getirdiği kuvvet çarpanı etkisiyle en üst seviyeye ulaştı. İHA ve SİHA sistemleriyle tespit edilen terörist unsurlar, doğru yer ve zamanda, en uygun silah sistemleri kullanılmak suretiyle imha edildi, sınır ötesi harekatlarla terörist örgüte kaçacak delik bırakılmadı.

DAĞDA ÖMÜR 2 YILA DÜŞTÜ

Güvenlik güçlerinin başarılı faaliyetleri sonucu geçmişte ortalama 10 ila 15 yıl olan dağdaki teröristin yaşam süresi, bugün ortalama 2 ila 3 yıla kadar geriledi. Bölücü terör örgütünün dağa yeni eleman devşirmelerinin de neredeyse sıfırlanmasıyla birlikte yurt içindeki terörist varlığı 400'lere kadar düşerken, sınır ötesi operasyonlarda terörist örgütten temizlenen bölgelere Türk askerinin yerleşmesi ve Irak kuzeyinde güvenli bölgelerin oluşmaya başlaması da bir diğer önemli hamle oldu. Türk ordusunun bölgeye yerleşmesi konusunda sözde terörist elebaşı Murat Karayılan "Hepimiz imha olacağız" diyerek örgütü sahiplenen ülkelerden yardım dilendi. Milli istihbarat unsurlarının yurt dışında artan faaliyetleri ve istihbarat iş birliğinin başarıyla uygulanmasının da desteklediği faaliyetler çözülmeyi hızlandırdı.

Kıymet Sezer
Yeni Şafak
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