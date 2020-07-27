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YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları açıklandı. Tercihler 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
 27 Temmuz 2020 07:40
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YKS sonuçları açıklandı

27- 28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.

öSYM'den yapılan açıklamaya göre: 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

SonuçlarI öğrenmek için Tıklayınız.

YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Memurlar.Net
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