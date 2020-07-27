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Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı bugün Külliye'de yapılacak.
 27 Temmuz 2020 09:20
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Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor

Toplantıda, özellikle vaka sayılarının arttığı şehirler başta olmak üzere 4 günlük tatil boyunca kalabalık olmaması, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması için yeni tedbirlerin alınacağı belirtiliyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabine üyelerine vaka sayılarıyla ilgili illerdeki son durumu içeren bir sunum yapması bekleniyor. Toplantıda, 4 günlük tatil boyunca sokağa çıkma yasağı veya şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulamasına yönelik herhangi bir kararın da çıkmayacağı ifade ediliyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da toplantıda bu yıl pandemi nedeniyle hayata geçirilmesi planlanan hibrit eğitim sistemiyle ilgili bir sunum yapması planlanıyor.

Ebru Karatosun
Türkiye
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