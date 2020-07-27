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Altında tüm zamanların rekoru kırıldı
Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş yurtdışı piyasalarda yeni bir rekor getirdi. Spot altının ons fiyatı 2011 yılında 1,921.17 dolar ile gördüğü zirveyi aşarak 1,944.71 dolara çıktı ve yeni rekoruna ulaştı.
|27 Temmuz 2020 08:05
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Piyasalarda güvenli liman olarak bilinen altına artan talep fiyatları 9 yıl aradan sonra yeni bir rekora taşıdı. ABD ile Çin arasındaki gerginliğin yanında, düşük faizler, zayıf dolar ve korona virüs pandemisinin global büyüme üzerindeki olumsuz etkileri yatırımcıların altına yönelmesine neden oluyor.
Altın fiyatları Eylül 2011'de 1921 dolar ile zirve yapmasının ardından bugün yeni bir rekora imza attı. Altın fiyatları 1,944.71 dolar ile yeni tarihi zirvesine ulaştı.
Öte yandan gram altın rekor yükselişinin ardından güne 424,95 TL'den başladı
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