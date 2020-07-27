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İpsala'da vardiyalı rüşvet çarkı: Müdür tutuklandı

Savcılık talimatıyla İpsala Gümrük Kapısı'na yönelik geçen cuma günü yapılan operasyon sonrası Gümrük Müdürü Mustafa Kemal Mısırlıoğlu tutuklandı. Memurların ifadesine göre gümrük kapısında vardiya düzenine geçildiği, toplanan rüşvet paralarının müdür Mısırlıoğlu'na teslim edildiği iddia edildi. Müdür ise rüşvet iddiasının doğru olmadığını, bazı memurların kendisine kumpas kurduğunu söyledi.
 27 Temmuz 2020 08:11
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İpsala'da vardiyalı rüşvet çarkı: Müdür tutuklandı

Edirne'de bulunan İpsala Gümrük Kapısı'nda görevli memurlara yönelik geçen cuma yapılan operasyona ilişkin önemli ayrıntılara ulaşıldı. Soruşturmayı yürüten Edirne Cumhuriyet Savcısı Selim Cüre'nin talimatı ile İpsala'dan Yunanistan'a açılan gümrük kapısına geçen cuma sabahı operasyon yapıldı. Gümrük Müdürü Mustafa Kemal Mısırlıoğlu'nun tutuklandığı operasyon kapsamında ifade veren memurlar, TIR şoförlerinden topladıkları rüşvet paralarını 15 günde bir düzenli olarak gümrük müdürüne verdiklerini öne sürdü. Mısırlıoğlu, ise rüşvet almadığını belirterek, bazı memurların kendisine kumpas kurduğunu söyledi. 6'sı memur toplam 10 kişiye yönelik operasyon kapsamında alınan ifadelere Hürriyet ulaştı.

600 EUROLUK TALEP

Hürriyet gazetesinin haberine göre, şüpheli sıfatı ile ifadesi alınan Gümrük Muayene Memuru Emre G., kapıda rüşvet sisteminin kurulduğunu iddia ederek "Müdür Mustafa Kemal Mısırlıoğlu'nun bizden para talebi olduğunu öğrendim. Müdürün 15 gün aralıklarla vardiya başı 600 euro para talebi oldu. Bu parayı muayene memuru Ahmet Ç. aracılığı ile Mısırlıoğlu'na vermemiz söylendi" dedi.

Emre G. ifadesinin devamında, kurulan sistemin ayrıntılarına ilişkin ise şunları kaydetti: "Müdür Mısırlıoğlu TIR çıkış peronunda ikişer şer kişilik üç vardiya halinde 6 gümrük tescil memuru seçti. Mısırlıoğlu'nun, benim de aralarında bulunduğumu 6 memurdan her 15 günde bir her bir vardiyadan 600 Euro talep ettiğini ve bu paranın Ahmet Ç. aracılığı ile kendisine verildiğini öğrendim."

YABANCI TIR'LARDAN ALDIK

Şüpheli sıfatı ile ifadesi alınan memur Nedim Y. ise ifadesinde "Ben ve Emre, Mustafa Kemal Mısırlıoğlu'na verilmek üzere ayda toplam 600 Euro olmak üzere gelen TIR'lardan para topluyorduk. Belirli TIR'lardan para talep ediyorduk. Bu tırlar genellikle yabancı plakalı TIR'lardı Böyle bir oluşum içindeydim" bilgisini verdi.

MEMURLAR BANA KUMPAS KURDU

Suçlamaların odağındaki İpsala Gümrük Kapısı Müdürü Mustafa Kemal Mısırlıoğlu ise, düzenliği rüşvet topladığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. 35 yıldır gümrüklerde görev yaptığını İpsala'ya ise geçen ekim ayında müdür olarak atandığını kaydeden Mısırlıoğlu, bazı memurların kendisine kumpas kurduğunu öne sürdü. Mısırlıoğlu ifadesinde, kendisi adına rüşvet topladıklarını söyleyen Emre G. ve Nedim Y.'nin, Ö. Ş. isimli başka bir memur tarafından yönlendirildiğini belirtti. Mısırlıoğlu, göreve başladıktan sonra kapıda görevli memurların yerlerini değiştirdiği için Ö. Ş.'nin kendisine husumet beslediğini kaydetti. Rüşvet paralarını Müdür Mısırlıoğlu. adına memurlardan almakla suçlanan Gümrük Memuru Ahmet Ç., ise iddiaların asılsız olduğunu kaydetti.

ÜÇ YABANCI TIR ŞOFÖRÜ DE ŞÜPHELİ

Operasyon kapsamında, gümrük görevlileri yanı sıra üç yabancı TIR şoförü de soruşturmaya dahil edildi. Yunan asıllı Konstantinos T., Makedon Afrim I., ile Sırp Preddag M.'nin ifadesi alındı. Afrim I, verdiği ifadede, evrakları eksik olduğu gerekçesi ile kendisinden rüşvet alındığını öne sürdü. Afrim I. polislere verdiği ifadede, İpsala Gümrük Müdürü Mısırlıoğlu'nu teşhis edebildiğini öne sürdü. Mısırlıoğlu, ise Afrim I. ile doğrudan kendisinin görüşmesinin olanaksız olduğunu söyledi.
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