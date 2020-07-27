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Bakanlık açıkladı, sertifikalar yenilenecek

Sağlık Bakanlığı, enfeksiyon kontrol hemşireliği sertifikalarının yenileneceğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderilen yazıya göre, 2011 ve 2012 yıllarında yapılan sınavlara katılarak, enfeksiyon kontrol hemşireliği sertifikası alanların, sertifikalarının yenilenmesi planlanıyor.
 27 Temmuz 2020 08:26
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Bakanlık açıkladı, sertifikalar yenilenecek

Sertifika sahiplerinden, sertifika geçerlilik süresi içinde en az 5 yıl enfeksiyon kontrol hemşiresi olarak çalışanlar, halen enfeksiyon kontrol hemşiresi olarak çalışanlar ve sertifikanın geçerlilik süresi içinde en az 4 yıl enfeksiyon kontrol hemşiresi olarak çalışan ve bu sürede en az bir adet ulusal/uluslararası hakemli dergide sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların kontrolü konusunda yayın yapmış olanların sertifikalarının sınavsız yenileneceği belirtildi.

Bu şartlardan birini sağlayan sertifika sahipleri için bu yılın son 3 ayı içerisinde tarihi daha sonra belirlenerek duyurulacak olan sertifika yenileme sınavı açılacağı kaydedildi. Sınavsız sertifika yenileme hakkı için gerekli şartları karşılayanların enfeksiyon kontrol komitesi başkanları ve kurum yöneticilerince onaylı olacak şekilde 30 Eylül 2020 mesai bitimine kadar "enfeksiyon@saglik.gov.tr" adresine gönderebilecekleri belirtildi

Yazıda, Kovid-19 pandemisi nedeniyle olası riskleri önlemek için İl Sağlık Müdürlüklerine veya Bakanlığa elden veya posta/kargo yolu ile belge gönderiminin kabul edilmeyeceği ifade edildi.
Memurlar.Net
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