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Meclis sosyal medyadan sonra tatile girecek

TBMM, 27. dönem üçüncü yasama yılı çalışmalarını sosyal medya düzenlemelerine ilişkin kanunla sonlandıracak. Üçüncü yasama yılında bugüne kadar 64 düzenleme kanunlaştırıldı.
 27 Temmuz 2020 08:28
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Meclis sosyal medyadan sonra tatile girecek

TBMM Genel Kurulu, yarın toplanarak sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni ele alacak. Ak Parti ve MHP'nin imzasını taşıyan ve sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi ile internet kullanıcılarının kişisel başvurularında veya kamu kurumlarının bildirimlerinde yaşanan zorlukların aşılması için sosyal ağ sağlayıcılarla muhataplık ilişkisi kurulması amaçlanıyor.

Genel Kurul'da, daha sonra Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek. Böylece TBMM, Kurban Bayramı öncesinde çalışmalarını tamamlayarak tatile girecek.

64 kanun çıktı

27. dönem 3. yasama yılında bugüne kadar 64 kanun düzenlemesi yapıldı. Sosyal medya ve uluslararası anlaşmaları içeren tekliflerle bu sayının 68'i bulması bekleniyor. 27. dönem üçüncü yasama yılının en önemli düzenlemelerinin başında, art arda çıkarılan yargı paketleri ve Kovid-19 salgını sürecinde ekonomik tedbirler ile istihdamı destekleyen torba düzenlemeler geliyor. Özellikle salgın sürecinde cezaevlerinin rahatlatılmasına ilişkin yargı paketi düzenlemesi toplumda büyük yankı yarattı. Barolara yeni düzen getiren, avukatlık kanunundaki değişiklik içeren yasa ve bekçiler kanunu da dikkat çeken düzenlemeler arasında yer aldı.
Memurlar.Net
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